El cabreo de Ana Torroja con esta concursante de 'OT 2018' por cambiar la letra de una canción de Mecano

Ana Torroja, miembro del jurado de OT 2018 y exvocalista de Mecano, ha mostrado su enfado con María, concursante del programa musical de TVE, por modificar la letra de la canción Quédate en Madrid.

"En la canción dice "me han parecido una mariconez". Y yo he dicho que yo no voy a decir "mariconez" porque es un insulto muy homófobo. Entonces han dicho que nos dejan que lo cambiemos y que pongamos "gilipollez" en su lugar, que no ofende a nadie salvo a los que sean gilipollas", explicaba María a Marilia, otra de las concursantes.

Esta es la canción de Mecano y esta es la frase modificada:

"Siempre los cariñitos Me han parecido una mariconez Y ahora hablo contigo en diminutivo Con nombres de pastel"

Algo que no ha gustado nada a Torroja, quien ha escrito un hilo en su cuenta de Twitter asegurando que ella no ha "autorizado" tal cambio, defendiendo la inclusión de ese término en su canción e instando a la concursante a cambiar de canción y elegir otra:

Hola a todos,

Quiero aclarar lo que estoy viendo y escuchando acerca de cambiar "una palabra" de la canción Quédate en Madrid. pic.twitter.com/sO7baddzAG — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

2. Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etc, y además tiene uno de los himnos más bellos escritos nunca defendiendo el amor homosexual: Mujer contra mujer. — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

3. NO CONFUNDAMOS insulto homófobo, con expresión coloquial. Cuando la canción dice: "siempre los cariñitos me han parecido una mariconez", quiere decir que siempre los cariñitos le han parecido una tontería, bobada, estupidez, y hasta cursilería, y en la frase siguiente dice: — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

"y ahora hablo contigo en diminutivo, con nombres de pastel", es decir, que ahora esa persona se da cuenta de que está enamorada hasta las trancas y que utiliza esas expresiones que antes le parecían una bobada. — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

4. Si alguien no se siente cómodo cantando esa canción, no debería de cantarla, que escoja otra. Mecano tiene muchas canciones maravillosas y la música es libre. — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

5. Pido respeto en redes. Pido libertad y no censura. Y viva la diversidad!

Gracias @OT_Oficial — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

Torroja ha contado, además, con el apoyo de Joe Pérez-Orive, también miembro del jurado, que ha escrito un post en su cuenta de Instagram defendiendo a su compañera:

Un apoyo que tampoco ha estado exento de polémica, porque Pérez dio 'me gusta' a un comentario a esta publicación que criticaba a la concursante, a la que tildaba de "prepotente".

EL LIKE DE JOE DONDE INSULTAN A MARIA LOL pic.twitter.com/bRsNCONz89 — Melania⛵️ (@ApoyoLextrange) 12 de octubre de 2018

OT no es odio pero un miembro del jurado da like a comentarios insultando a un concursante de 26 años por cambiar UNA PALABRA homófoba en una canción. Esto hace aguas por todos lados https://t.co/GPKd8FPGFo — Alfredo Murillo 🏳️‍🌈 (@kortvex) 13 de octubre de 2018

Tinet Rubira, responsable de Gestmusic, la productora del programa, ha respondido a Torroja asegurando que los concursantes no eligen las canciones y defendiendo su derecho a opinar sobre ellas: