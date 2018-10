El Gran Wyoming sorprendió este martes a los espectadores de El Intermedio, en La Sexta, al cargar con dureza contra el periodista José Ramón de la Morena, que presenta El Transistor de Onda Cero. Se da la circunstancia de que tanto La Sexta como Onda Cero pertenecen al mismo grupo, Atresmedia.

Todo sucedió a raíz de las polémicas palabras de De la Morena, quien la semana pasada defendió a Cristiano Ronaldo, en el ojo del huracán después de que la policía de Las Vegas volviera a abrir una investigación sobre las acusaciones realizadas por Mayorga, hoy en día de 34 años, que afirma en una denuncia que el futbolista la violó el 13 de junio de 2009.

"Cristiano no ha violado a nadie y yo lo creo. A mí me dicen que han violado a Cristiano, de guapo es, y digo: joer, pues... Pero, ¿Cristiano violando a alguien? No le veo yo en ese apretón ni en esa necesidad. Y mucho menos... esto fue en 2009", dijo el periodista.

El Gran Wyoming, junto a Sandra Sabatés, escuchó esas palabras en directo en El Intermedio durante una sección llamada Chan Chan News especial Macho Edition.

Y el presentador no tuvo reparos en cargar contra su compañero de grupo: "Pues sí, parece que José Ramón de la Morena sigue los pasos de los grandes futbolistas. Con estos comentarios tan retrógrados y machistas lo van a acabar fichando en Qatar".