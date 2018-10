Cristiano Ronaldo está en el ojo del huracán después que la pasada semana la policía de Las Vegas volviera a abrir una investigación sobre las acusaciones realizadas por Mayorga, hoy en día de 34 años, que afirma en una denuncia que el futbolista la violó el 13 de junio de 2009.

La fecha no es baladí, ya que dos días antes, el 11 de junio de 2009, Cristiano copaba las primeras de la prensa mundial con su traspaso del Mánchester United al Real Madrid por 94 millones de euros, un récord entonces.

El periodista José Ramón De la Morena, presentador de El Transistor de Onda Cero, ha defendido al futbolista de la Juventus. Y lo ha hecho de una forma que está generando una profunda indignación en Twitter.

De la Morena: "Cristiano no ha violado a nadie. Me dicen que han violado a Cristiano de guapo es y digo joer por qué habrá pasado. ¿Cristiano violando a alguien? No le veo en ese apretón ni en esa necesidad". pic.twitter.com/DTfIRxkNYq — Mamen Hidalgo (@Mamen_Hidalgo) 13 de octubre de 2018

"Cristiano no ha violado a nadie y yo lo creo. A mí me dicen que han violado a Cristiano, de guapo es, y digo: joer, pues... Pero, ¿Cristiano violando a alguien? No le veo yo en ese apretón ni en esa necesidad. Y mucho menos... esto fue en 2009", dijo De la Morena.

El audio del momento lo ha subido a Twiter la periodista Mamen Hidalgo y ha generado reacciones como estas:

Según los datos del Ministerio del Interior cuatro mujeres pueden ser violadas hoy. Según De la Morena, por feos con apretones y necesidades. Es intolerable. Y punto. https://t.co/fXaWEeq0V7 — Gemma Herrero (@gemmaherrero) 13 de octubre de 2018

Así que, para De la Morena, las violaciones son cuestión de apretones y necesidades. https://t.co/PRf8j5apoc — Isabel Valdés (@minisashas) 13 de octubre de 2018

"No veo a Cristiano con la necesidad de violar". De verdad que los periodistas deportivos o leen un poco más o mejor solo opinen de fútbol. #DeLaMorena — Edu Galán (@edugalan) 13 de octubre de 2018

De la Morena fue siempre muy de decir "machadas" con pretendida gracia (si lo sabré yo, que le escuché años), pero jamás le había escuchado una asquerosidad como esta. https://t.co/lkJomRrbxc — Luis Enrique García Delgado (@alexisclerel) 13 de octubre de 2018

¡Qué vergüenza! — Sara Campos Román (@Ssaracampos) 13 de octubre de 2018

Lo más grave es que no es el único que piensa cosas así — Inma Gon (@inmakola) 13 de octubre de 2018

"Violar una necesidad". Aham. — Becaria 🖕🏻 (@Becaria_) 13 de octubre de 2018

Dios mío. — Emilio Doménech (@Nanisimo) 13 de octubre de 2018

El pensamiento de que si un tío está físicamente bien puede acostarse con quién quiera es espeluznante. — Soiyonotu (@casitodoelrato) 13 de octubre de 2018