¿Abucheos a la favorita en 'GH VIP'? Fans en el plató acusan al programa de coaccionarlos contra Miriam

Gran Hermano VIP vive de la polémica pero en esta edición, y sobre todo en la última semana, las acusaciones contra el programa han ido un poco más allá.

Los fans están calentitos porque la favorita de la audiencia, Miriam Saavedra, es marginada e insultada por los demás integrantes de la casa excepto dos, El Koala y Verdeliss. Y GH VIP no ha hecho nada, ni ha llamado la atención a los responsables ni apoya a la víctima.

De hecho, en opinión de muchos fans, protege activamente a varios de los acosadores, censurando lo que se ve en el canal 24 horas durante las galas y, en el caso de Jorge Javier Vázquez, activamente apoyando a concursantes como Suso y cargando contra Miriam.

Entre los últimos nominados, fue salvado por las votaciones Asraf Beno y no Miriam.

El público reaccionó con incredulidad: muchos acusaron de tongo al programa, ya que consideran que quieren poner a la audiencia entre la espada y la pared para que se gasten el dinero en salvar a la peruana en su duelo final para no ser expulsada frente a Techi.

Y ha vuelto a suceder: antes de conocerse la decisión del público, que ha vuelto a expulsar a la rival de Miriam, varios tuiteros que aseguraban estar en plató han denunciado que GH VIP los había alentado a abuchear a la favorita y había prohibido que se hiciese lo mismo con los que se meten con ella.

Cuando hemos abucheado a Monica (que era TODO el plató) nos han dicho que intentemos no hacerlo. Cuando los amigos de Techi han abucheado a Miriam no los han dicho nada #ghvipgala6

Yo también he sido publico de GH y desde que no esta Mercedes Mila, recalcan mucho el: no abuchear, no gritar...

Cuando Mercedes lo primero que decía al entrar es: "estaís en vuestro plató y para opinar libres."

Diferencias... #GHVIPGala6