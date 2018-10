Arévalo se lleva un disgusto en Twitter tras escribir este mensaje a Jennifer López

"Uno de los muchos admiradores que tienes en España. Me dedico al espectáculo toda mi vida y me encantas. Soy muy reconocido por mi humor. Un saludo cordial". Este mensaje de Arévalo (sin ninguna coma y con alguna que otra falta de ortografía) a la cantante y actriz Jennifer López le ha costado al humorista un buen disgusto en Twitter.

Porque son muchos los que se han burlado de este tuit, que han interpretado (con mucho cachondeíto) como un intento de Arévalo para ligar con López:

Uno de los muchos admiradores que tienes en España me dedico al espectáculo toda mi vida y me he encantas soy muy reconocido por mi humor un saludo cordial https://t.co/heZrXDfGo8