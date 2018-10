El dardo sin humildad con el que Telecinco ataca a Antena 3 y sus series

Telecinco presentó este martes su oferta de ficción para la nueva temporada. La cadena de Mediaset anunció sus nuevas series y aprovechó para lanzar un dardo contra el trabajo de su mayor competidor, Antena 3.

Lejos de reconocer los éxitos de la cadena de Atresmedia con sus producciones, el consejero delegado de la compañía, Paolo Vasile, decidió restarle mérito a su contrincante con algunas series que llevan su sello y que están arrasando (ahora) en otras plataformas, pero que han nacido en Antena 3.

Primeras imágenes de nuestras nuevas series 🔝 https://t.co/bT4kRdue33 — Mediaset España (@mediasetcom) 30 de octubre de 2018

Después de hablar sobre el subidón y el éxito de las ficciones españolas, Vasile mencionó el caso de La casa de papel, aunque dando una de cal y otra de arena. "Siempre hay uno que abre camino al resto. Indudablemente, La casa de papel tiene ese mérito. Ha llamado la atención sobre España y se han dado cuenta del buen nivel de producción de la ficción española".

Hasta aquí todo bien, pero llegó el dardo (sin humildad): "La casa de papel no ha sido un éxito en Antena 3, ha sido un éxito en la plataforma [en referencia a Netflix]. No se han equivocado al hacerla, pero sí que ha sido un motor para un coche equivocado. Las series se hacen para el lugar donde se van a utilizar", explicó, y apuntó que la serie no anotó buenos datos de audiencia durante su emisión en la cadena.

Y la cosa no quedó ahí. Si de algo saca pecho Antena 3 es de estar creando un sello propio con sus producciones y de cómo han conseguido traspasar fronteras con títulos como Vis a vis o, precisamente, La casa de papel. "Nosotros somos una cadena generalista, y tenemos que hacer televisión para los que ven la televisión. Es cierto que hay una enfermedad endémica, a la que a veces no nos resistimos, de hacer televisión para los que no la ven. Pero digo más: cada vez tenemos que hacer televisión más generalista, más abierta", explicó el empresario italiano.

¿Quién dice que hay que hacer series por prestigio? Los idiotas

El consejero delegado de Mediaset lo tiene claro su objetivo: "Buscamos que nuestros productos triunfen. No somos revolucionarios, intentamos captar lo que la gente quiere. La innovación sirve para hacer una rueda de prensa, no para dirigir una empresa", añadió Vasile. Y lanzó el último mensaje. "¿Quién dice que hay que hacer series por prestigio? Los idiotas. El prestigio se conquista con el éxito, no llenándose la boca de palabras", sentenció.

En cuanto a la oferta de Telecinco, la cadena adelantó que La Verdad volverá el próximo miércoles 7 de noviembre, tras toda la polémica en la que se vio envuelta la serie durante la emisión de los primeros capítulos.

Además, el canal cuenta con otras series por estrenar, entre ellas dos en fase de preproducción, la de Desaparecidos (con Juan Echanove) y la de Madres (con Belén Rueda). Telecinco ha comprado también los derechos para adaptar No soy un monstruo, la novela de Carme Chaparro.