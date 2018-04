Las series españolas gustan en el extranjero. Es un hecho, a juzgar por las últimas noticias sobre nuestras ficciones, como que La Casa de Papel es la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix o que Sé quién eres tendrá su adaptación en Estados Unidos.

La ficción producida en España ha logrado conquistar a la audiencia de otros países desde hace muchos años, hasta el punto de que en Finlandia algunos espectadores de la televisión pública aprendieron a hablar español con Los Serrano (Telecinco), ya que cada país decide si dobla las series o las subtitula y las emite en versión original.

Actores como Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner o Verónica Sánchez han lanzado sus carreras también en el extranjero gracias a haber protagonizado series españolas que se han exportado. Latinoamérica es un mercado potencial para el producto made in Spain, algo que abre también las puertas del norteamericano (donde ahora se está vendiendo mucho más), ya que EEUU mira a los países latinos como una mina por explotar, según los expertos de ventas de las principales cadenas españolas. Europa es otro escaparate de peso para España.

El particular sentido del humor de cada país hace que cualquier género viaje mejor que la comedia, que normalmente se exporta para su adaptación. A la hora de vender una serie, las productoras tienen dos opciones: la venta de los derechos de adaptación (remake) o la de la lata, es decir, la serie para su emisión tal cual.

Generalmente, cadenas de televisión como Telecinco o Antena 3 producen o coproducen sus propias ficciones, aunque en alguna ocasión compren alguna al extranjero, como Downton Abbey, CSI o adaptaciones como Sin tetas no hay paraíso o Yo Soy Bea.

Además, plataformas como Amazon Prime o Netflix abren una nueva ventana al mercado y compran gran parte del catálogo de las cadenas, debido a que al emitir en tantos países a la vez necesitan mucho producto local. Las mismas plataformas compran también, a veces, los derechos en exclusiva a un operador, como Netflix con Apaches y La Casa de Papel o Amazon Prime con El accidente, La Verdad, Sé quién eres o Perdóname, Señor.

Incluso se da la circunstancia de operadores internacionales que entran en la coproducción de las series españolas antes de comenzar su rodaje, como ha ocurrido con Netflix y La Catedral del Mar y Matadero o Presunto Culpable con Amazon. Es la razón por la que las cadenas también buscan crear marca con sus producciones.

Por ello, la rentabilidad de las series ya no solo se mide en sus datos de audiencia en el momento de emisión, sino que se extiende a sus ventas internacionales, incluso con la venta de su marca, como ha ocurrido con Velvet, que ha continuado en Movistar+ como Velvet Colección, o Vis a Vis, que lo ha hecho en Fox España. Así ha nacido también Atresmedia Studios, cuyo trabajo es producir para otros, y que arrancará con El embarcadero para Movistar+. Por su parte, Mediaset está produciendo la adaptación de Patria, el libro de Fernando Aramburu, la primera serie española de HBO.

Aunque la venta del formato a otros países no quiere decir que la serie se acabe emitiendo, El HuffPost ha tenido acceso a los datos de las ficciones que sí se han llegado a cristalizar y que más han triunfado fuera de nuestras fronteras.

El Príncipe

Una de las ficciones más vendidas del catálogo de Mediaset España es El Príncipe, que ha llegado a 36 territorios. Según la cadena de televisión, la serie ha tenido "varias ventanas" en cada uno de estos países, por lo que a nivel de territorios no es la más vendida, pero si tenemos en cuenta este dato su alcance "se dispara". El Príncipe es la primera serie española que adquirió el canal estadounidense Univisión. "Con esta ficción hemos llegado a sitios a los que habitualmente no solemos llegar, como Georgia", explican los encargados de las ventas internacionales. El Príncipe cuenta la historia de amor de un policía y una joven musulmana, hermana de un narcotraficante del barrio del mismo nombre que la serie, en Ceuta.

Gran Hotel

Parece que ya falta poco para que los espectadores de Estados Unidos puedan ver el remake de Gran Hotel, que llegará en la temporada de 2018-2019. La versión estadounidense estará producida por Eva Longoria, y todo apunta a que se emitirá en la ABC, que tendrá que dar luz verde tras un episodio piloto. Gran Hotel sería así la serie española más adaptada, con versión estadounidense, italiana, mexicana e incluso árabe (en el canal egipcio CBC), según los datos de Atresmedia. Se trata de un drama contextualizado en 1905, cuando un joven sin recursos llega a un lujoso hotel para visitar a su hermana, una de las trabajadoras, que ha desaparecido. Además, Gran Hotel está disponible en los 190 países a los que llega Netflix, y antes de eso ya había viajado a los cinco continentes.

Ángel o Demonio

De las traducciones recientes de Mediaset, el top de territorios lo tiene Ángel o Demonio (la serie que se ha vendido a más países), que se emitió en Telecinco pero se rodó en un principio para Cuatro. La ficción, de argumento fantástico, no tuvo muy buenos datos de audiencia en España, pero se ha vendido en 80 territorios.

Vis a vis

La marea amarilla ha atravesado fronteras tras arrasar en la parrilla española. Antena 3 emitió sus dos primeras temporadas y FOX España ha estrenado el lunes 23 de abril la tercera y ha anunciado que habrá cuarta entrega. Además, en Reino Unido la BBC prepara su propio Vis a Vis, así como la francesa M6. La serie ha llegado a más de 65 territorios entre los que se incluyen Latinoamérica, Italia, Francia, Portugal, Australia y Oriente Próximo. El thriller carcelario que llegó a España bajo la sombra de Orange is the New Black despejó pronto todas las dudas y demostró que lo único que tenía en común con la serie americana es el escenario en el que desarrolla.

Sé quién eres

Sé quién eres se emitió en 2017 en Telecinco, aunque llevaba en el cajón años. En este momento, la serie ha llegado con su venta a 61 territorios y está en proceso de adaptación en Estados Unidos. Además de estar presente en países como Francia y Alemania —que han comprado tanto los derechos de remake como los de lata—, Polonia o Italia, la historia capitaneada por Francesc Garrido y Blanca Portillo se ha vendido también a la BBC, que la emitirá en Channel 4 subtitulada. Asimismo, se ha emitido en Israel y actualmente se está viendo en Emiratos Árabes. Sé quién eres en un thriller sobre la desaparición de una joven cuyo principal sospechoso es su tío, un abogado conocido por su capacidad de manipulación. Fue la mejor serie española en los Premios Ondas 2017.

El secreto de Puente Viejo

Lo de El secreto de Puente Viejo en Italia es una verdadera fiebre. La serie ha superado los cuatro millones y medio de espectadores y se ha convertido en la ficción española de más éxito en el país. Desde su estreno, su mínimo ha estado en dos millones y medio de espectadores, y los actores se han convertido en unos ídolos. De hecho, Megan Montaner es muy conocida en el país. El secreto de Puente Viejo es una telenovela que lleva siete años en emisión en Antena 3, cadena en la que se sigue viendo cada tarde, y ha llegado a más de cincuenta países.

Los Serrano

En lo que se refiere a Mediaset, históricamente Los Serrano es la serie que más se ha consumido fuera. "Siempre nos comentan que en Finlandia se aprendió castellano gracias a la emisión de Los Serrano en la televisión pública finlandesa", explican desde la cadena. Se trata de una comedia que narra el día a día de una familia de un barrio madrileño.

Pulsaciones

Es otra de las grandes apuestas de la BBC. La cadena británica emitirá el thriller de Antena 3 en Channel 4. En España no arrasó en audiencia, pero la crítica la valoró de manera muy positiva. Pulsaciones cuenta la historia de un médico que se somete a un trasplante de corazón y puede ver escenas vividas por el donante. A partir de ahí, intentará investigar la muerte del joven.

Niños robados

Aunque se trata de una miniserie emitida en dos únicos episodios, su éxito internacional la ha colocado en el top de ventas del catálogo de Mediaset. La TV movie está basada en la historia real de dos jóvenes que se enfrentan solas a su embarazo durante el franquismo y que son separadas de sus hijos al nacer. Niños robados "ha tenido una trayectoria fantástica en 57 territorios y entre los más importantes: Francia, Italia, Alemania, Rusia...", explican desde Mediaset.

Sin Identidad

Fue una de las apuestas fuertes de Antena 3, pero en Italia se emitió en una de las cadenas de Mediaset. Si Megan Montaner ha visto lanzada su carrera en Italia, ha sido gracias a El Secreto de Puente Viejo y a Sin Identidad. Y Verónica Sánchez ha vivido algo similar. De hecho, sólo hay que echar un ojo a los comentarios en sus redes sociales y sorprenderse con la gran cantidad de ellos que han sido escritos por usuarios italianos. La serie, que cuenta la vida de una niña robada que investiga su propia historia, cuenta con un reparto de peso, entre el que se encuentran Tito Valverde, Lydia Bosch o Daniel Grao.

Escenas de matrimonio

Existe un histórico cuyo éxito hace especial ilusión en Telecinco: Escenas de Matrimonio. La venta de los derechos de adaptación ha hecho que la serie de humor se haya producido en 20 territorios. En Francia, la adaptación de Escenas de Matrimonio se emite diariamente desde hace nueve años, y en Grecia lleva cinco años en emisión en Alfa Televisión. Se ha adaptado en Líbano, Argelia, Holanda, Portugal, Ecuador... "Ha viajado muy bien", aseguran.

El tiempo entre costuras

Se trata de la adaptación del libro de María Dueñas, del mismo nombre. La serie de Antena 3 cuenta la historia de una joven modista de Madrid que viaja a Marruecos tras el golpe de Estado de 1936, y allí se empieza a mover en un círculo en el que abundan las personalidades relacionadas con el franquismo y la Alemania nazi. La ficción ha llegado a 70 países más, y su estreno en Italia venció al todopoderoso clásico de fútbol que enfrentaba a la Roma y al Milán, con más de tres millones de espectadores, algo impensable hasta ese momento.

Cuéntame cómo pasó

En España ya tiene la merecida etiqueta de la serie más longeva de la televisión, al haber sobrevivido a 19 temporadas y estar preparando la siguiente. La esencia de la serie de TVE, que cuenta la historia de una familia con el trasfondo de los hechos históricos más importantes del país, ha hecho que otros países hayan querido llevársela a su terreno. Cuéntame cómo pasó se ha versionado en Portugal, Chile, Ecuador o Italia. España ha visto crecer a Carlitos, el personaje principal interpretado por Ricardo Gómez, pero la familia Alcántara ha aparecido también fuera: en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres, en la que se proyectó un fragmento del primer capítulo junto a otras series de referencia mundial, y además fue seleccionada para los Premios Emmy, los Oscar de la televisión, en 2003.

El Internado

Marcó un antes y un después, al menos para las ficciones de Antena 3. Prácticamente todas las series de su catálogo están vendidas desde la época de El Internado. Los misterios del Laguna Negra han llegado a más de 35 países, tras convertirse en un verdadero fenómeno en España, al ser una de las ficciones más seguidas durante su emisión. Francia fue el primer país en adaptar la serie, al que más tarde se unió Rusia, donde desembarcó con gran éxito en prime time. Llegó a toda Europa del Este, y destacó de manera especial en Rumanía, donde CSI lideraba la audiencia hasta su llegada.

Además de todas ellas, la adaptación de El Chiringuito de Pepe (Telecinco) está en desarrollo en varios países, Mar de Plástico (Antena 3) ha llegado a más de 70 territorios, El Barco (Antena 3) a más de 35... Por otro lado, la CBS ha comprado recientemente los derechos de adaptación de Algo que celebrar (Antena 3) y títulos como Velvet están disponibles en todo el mundo gracias a Netflix, Direct TV, Telefé, Unimás o RAI 1.