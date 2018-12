El 48% de los españoles prefiere que España sea una república

La Constitución celebra su 40 cumpleaños sumida en la "crisis de los cuarenta". El texto que ha regido, para bien y para mal, la vida institucional española de las últimas cuatro décadas, aparece ahora, a ojos de muchos, como un documento ajado y necesitado de reformas en profundidad. Su crisis es también la de la monarquía, cuya continuidad cada vez ponen en duda más formaciones políticas. Pero no es solo una cuestión parlamentaria: una mayoría de españoles preferiría que España fuese una república y desea, además, que se celebre un referéndum para decidirlo.

Eso es lo que se desprende de la última encuesta que YouGov ha elaborado en exclusiva para El HuffPost. Un 48% de los españoles ha elegido la opción "república" frente al 35% que ha elegido "monarquía". Un 17% de los encuestados ha preferido no pronunciarse sobre la modificación del artículo 1 del Título Preliminar de la Constitución.

El desgaste de la monarquía española ha sido fuerte en los últimos años. El final del reinado de Juan Carlos I y el caso Noós que afectó de lleno a la Casa Real por la implicación de la infanta Cristina (absuelta de delito fiscal, pero condenada a pagar una multa) y su esposo, Iñaki Urdangarín (condenado a casi seis años de prisión), le pasaron factura a la institución hasta el punto de que desapareció de las preguntas del CIS, donde había figurado hasta entonces, en 2015.

Se hizo para evitar sustos, pero la maniobra no sirve para ocultar que la monarquía cuenta con cada vez menos apoyos entre la ciudadanía. Las respuestas de los 1.002 encuestados en el sondeo, que se realizó entre el 2 y el 5 de noviembre de 2018, muestra que la institución monárquica hacen aguas especialmente entre los más jóvenes: el 59% de los preguntados de entre 18 y 24 años quiere una república Ese porcentaje supera en al menos 10 puntos el apoyo que la república registra en otras franjas de edad: 49% (25-34 años), 46% (35-44 años), 48% (45-54 años) y 45% (más de 55 años).

Si nos centramos en aquellos que han elegido monarquía, las noticias no son mejores para el rey. Sólo un 21% de los encuestados entre 18 y 24 años muestra su preferencia por la monarquía, que no triunfa en ninguna franja de edad. No, ni siquiera entre los mayores de 55 años: un 39% se muestra monárquico frente al 45% que anhela la república.

Felipe VI parecía capaz de frenar la caída en barrena del prestigio de la monarquía española, pero la valoración que la ciudadanía hace de su reinado y de la institución que representa ha quedado marcada por su respuesta al desafío independentista de Cataluña. Por eso, el apoyo a la república en la zona noreste de la península, que incluye a dicha comunidad autónoma, supera hasta en 20 puntos al que se registra en el resto de las zonas del país: un 64% de los encuestados de esa parte del país elige república.

El castigo al rey por su discurso del 3 de octubre de 2017, en el que se mostró durísimo con los independentistas es evidente.

La única zona de España donde la monarquía triunfa es Levante. Allí hay un 43% de monárquicos frente al 40% de republicanos; en el sur, los porcentajes se invierten: 43% optan por república frente al 40% que opta por monarquía. En el noroeste y en el norte, hay mayoría de encuestados que se inclina por república (45 y 53%) frente a monarquía (36 y 27%, respectivamente). En el centro, tablas: 41% frente a 41%.

La encuesta de YouGov para El HuffPost muestra también que las mujeres están mucho más inclinadas a la opción republicana que los hombres, puesto que su apoyo a la monarquía es menor que el de ellos (32% frente a 39%) y su preferencia por la república es mayor (49% frente a 46%).

Otra variable interesante recogida en el sondeo es el de las respuestas según el nivel de ingresos. Esos datos muestran que los hogares con ingresos medios y altos son el punto de apoyo de la monarquía, que es todo caso opción minoritaria, y que la república cuenta sus apoyos más fuertes en los hogares con ingresos bajos y altos (51% y 51%).

La segunda pregunta de la encuesta refleja que la mayoría de españoles que desea un referéndum para decidir sobre la forma del Estado es todavía más amplia que la que apoya la opción republicana. A un 68% de los encuestados le gustaría que hubiese una consulta de este tipo, frente al 22% que apuesta por el no.

La lectura es que incluso un porcentaje de partidarios de la monarquía apuesta porque la cuestión sea sometida a la consideración de la ciudadanía. Los datos de las respuestas por franja de edad muestran, como en el caso de la pregunta sobre monarquía o república, que son los jóvenes los que más directamente apoyan el cuestionamiento de la actual jefatura del Estado. La preferencia por una consulta asciende al 76 y al 72% en las franjas de edad de 18 a 24 años y de 25 a 34 años. En el resto de franjas de edad, el número de quienes preferirían que se les preguntase supera en todos los casos el 65%.

Vistas en su conjunto, las respuestas a las dos primeras preguntas de la encuesta muestran que la ciudadanía española aspira a un vuelco de la situación política, con la celebración de un referéndum que a algunas fuerzas políticas les provoca verdadero pavor y, después, con una reforma de la Constitución para inaugurar la que sería la Tercera República Española. Pero con calma.

El 45% de los españoles cree que la princesa Leonor llegará a ser reina algún día, frente al 35% que vaticina que no. Las respuestas de los encuestados muestran que los republicanos españoles lo tienen claro, pero no tienen mucha prisa... o muchas esperanzas de que la situación vaya a cambiar en el corto plazo.

