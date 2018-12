Encontronazo entre Susanna Griso y el abogado de 'La Manada': "Menos dolor hubo de casi todo"

El abogado de La Manada ha sido entrevistado en Espejo Público (Antena 3) después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena de 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra a los cinco acusados de la violación grupal a una joven madrileña el 7 de julio de 2016 en Pamplona.

El letrado ha asegurado que la sentencia está "vinculada a una presión social", que la "respeta" y que va a ir al Tribunal Supremo. Además, ha afirmado que no se va a poner a "pegar patadas en la puerta del juzgado".

"Faltaría más" ha respondido con contundencia Susanna Griso, un comentario que ha cabreado a Agustín Martínez.

"Cuando tenga a algún político al uso dígaselo también, faltaría más que se insulte a los magistrados", ha replicado el abogado de La Manada.

"Usted se está quejando de que le insultan en redes sociales. A mí me pueden insultar todo...", ha dicho Griso antes de que la interrumpiese Martínez.

"Yo no me he quejado de eso, como diría Luis Aragonés, 'tengo el culo pelao", ha respondido Martínez.

"Me pueden insultar lo que les de la gana, eso no influye mi trabajo ni a la hora de preguntar a los políticos. Espero que en el caso de los jueces pase exactamente lo mismo", se ha reafirmado Griso.

Durante la entrevista ha habido otro momento de tensión, cuando el letrado ha afirmado que "allí menos dolor había casi de todo".

Una frase que ha hecho resoplar a Griso, que ha repreguntado: "¿Está afirmando que las relaciones eran consentidas?".

"Llevo afirmándolo dos años", ha dicho Agustín Martínez.