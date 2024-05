Bambie Thug, representante de Irlanda en Eurovisión: "Que le jodan a la UER"

Este sábado se ha celebrado una de las ediciones más tensas del festival de Eurovisión. Con el conflicto en Gaza como telón de fondo, la posibilidad de que la delegación israelí pudiera participar en el certamen ha motivado multitud de reacciones: desde bajas de última hora a amenazas con no concursar.

Une de todos esos artistas que se han posicionado a lo largo del festival ha sido le representante de Irlanda, Bambie Thug. Este, una vez ha acabado la gala final, ha atendido a los medios de comunicación.

En sus declaraciones ha explicado "lo duro y terrible" que le ha resultado tanto a elle como a otros participantes seguir adelante en el certamen y ha cargado contra la censura que asegura haber sufrido por parte de Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Tras destacar su "orgullo" por la victoria de Nemo y porque tanto elle como el representante suizo, ambos de género no binario, estén "en el top 10 ". "Y tan solo nosotros somos lo que Eurovisión es", ha proseguido, antes de arremeter contra la UER.

"La UER no es Eurovisión, que le jodan a la UER", ha sentenciado. Y ha añadido: "Ya no me preocupa, que les jodan". A continuación, ha incidido en que son "los concursantes, la comunidad que hay detrás, el amor, la fuerza y el apoyo de todos nosotros" los factores que pueden lograr el cambio.

Bambie Thug ha sido une de les representantes que más se ha posicionado al respecto en las últimas jornadas. Ya durante la propia jornada del sábado se perdió el ensayo general por reunirse con el organismo europeo.