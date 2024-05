Jordi Cruz da la respuesta PERFECTA a este tuit de Iker Jiménez sobre Nemo, ganador de Eurovisión

El presentador del popular programa de los años 90 Art Attack, Jordi Cruz, ha dado la respuesta perfecta a un tuit del periodista Iker Jiménez sobre Nemo, gaador de Eurovisión, que ha montado un gran grevuelo en las redes sociales en las últimas horas.

Suiza se llevó este sábado la victoria en el Festival de Eurovisión 2024 en un certamen celebrado en Malmö (Suecia) marcado por las tensiones con la participación de Israel y en el que España no pudo superar el puesto 22º.

De esta forma, Nemo se ha convertido este sábado en el primer artista no binarie en llevarse el preciado micrófono de cristal, gracias al apoyo mayoritario que su tema, The Code, ha recibido tanto del jurado profesional como de los espectadores europeos.

Durante la retransmisión del Festival de Eurovisión 2024 en TVE, los presentadores, Tony Aguilar y Julia Varela, cada vez que hablaban de Nemo lo hacían usando la letra 'e' para decir "elle" o "emocionade". Algo a lo que ha reaccionado desde su perfil en X Iker Jiménez y que ha terminado desatando una ola de comentarios de todo tipo.

"Nos han informado oficialmente de que Nemo está muy 'emocionade'. No nos extraña nada", ha asegurado en la publicación que ha hecho durante el recuento de los votos finales. Poco antes, durante la actuación, ya dejó claro lo que pensaba de Nemo: "Nemo, muy emocionante el suizo este. Llega a la fibra con su arte de quilates. Voy a llorar y todo. Cero más grande que la Catedral de Burgos", señaló.

Ante esto, Jordi Cruz no ha duda en dejar la siguiente respuesta: "El rumbo de tu nave ya no tiene mucho misterio 🤦🏻♂️". La publicación ha triunfado y ya acumula más de 16.000 me gusta.