Un argentino dice todo esto de los españoles al ver lo que hacen a las diez de la mañana

El creador de contenido argentino conocido en TikTok como @santideep, que cuenta con más de 18.000 seguidores, ha hablado en un vídeo sobre los españoles y la comida.

Se lo ha tomado con humor y todo lo que ha dicho lo ha hecho sin mala intención, pero alucina con la cantidad de comida que los españoles están dispuestos a ingerir durante todo el día, por lo que ve en los bares.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Háblame de Valencia... Fumando a las diez y media de la mañana, tomando cerveza... Veo un sándwich gigante con cerdo asado, estos están almorzando", ha expresado el argentino.

Preguntó varias veces, según ha contado, si se trataba del desayuno o del almuerzo, o de qué se trataba. "No trabaja nadie en España, se van a dormir la siesta, se levanta y comen de nuevo", ha afirmado con ironía.

Y remata con un "los gallegos no lavan una copa, no cocinan, no manejan el lugar, no dan propina". El vídeo ha alcanzado más de 17.600 'me gusta' en poco más de un día.