Le preguntan "por qué defiende tanto a los musulmanes" y la réplica es para escuchar y pensar

La creadora de contenido en redes sociales y plataformas de 'streaming', conocida como Mork (@harenmork) ha triunfado por su respuesta a un comentario en un vídeo de TikTok en el que le han preguntado "por qué defiende tanto a los musulmanes".

Y ha empezado con rotundidad: "Porque son seres humanos, es así de simple". Todo su discurso tiene casi 200.000 visualizaciones y más de 36.000 'me gusta'.

"Sé que a mucha gente se le ha convencido durante años de la propaganda de que todas las personas musulmanas son monstruos, que los árabes son criminales y que están en contra de cualquier derecho fundamental", ha expresado, aclarando que, además de no ser verdad, están manipulando a la gente al meterles esa idea en la cabeza.

Ha hablado de "deshumanizar" a ese colectivo durante los años, provocando que a ojos de los demás no se vean como seres humanos, sino "como el enemigo".

Aún así, ha matizado saber que que los derechos humanos son intocables y que hay "muchos musulmanes que no lo respetan", pero lo ha comparado con Polonia: "Hay mucha gente allí que no respeta los derechos humanos y no por eso se les bombardea".

"Habláis de musulmanes como si no hubiera variantes del Islam o como si gran parte de ellos fuese contra los derechos humanos", ha expresado. Ha afirmado también que no defiende "las atrocidades que puede hacer una religión", sino a las personas que hay detrás: los niños.