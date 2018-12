El hilo de la precariedad: los tuiteros españoles estallan tras los datos sobre natalidad

Los datos sobre nacimientos y defunciones en España en los primeros seis meses de 2018 arrojan malos números, como sucede desde hace décadas.

Varios tuiteros han estallado al conocerse las cifras, ofreciendo la visión de un país empobrecido y en crisis donde la gente con varios títulos no puede pagarse las necesidades más básicas.

El hilo de la precariedad ya acumula más de 3.000 'me gusta'.

Tengo 33 años.



Una carrera.

Un master.

Estoy "acabando" el doctorado.



En mi vida laboral hay menos de 4 años cotizados.



Cobro menos de 1000€ al mes. 400 se van en alquiler.



Mi contrato termina en 11 meses



¿Cómo cojones esperan que tenga hijos si casi no puedo mantenerme yo? — Vary Ingweion, el limón del sombrero. (@VaryIngweion) 11 de diciembre de 2018

40 tacos. Carrera. Doctorado. Cotizados 12 años. No cobro un duro, vivo de la caridad de mis suegros y mis padres.



¿Hijos? Ja. — Khram-poceno Señor Palmera 🥄 (@Solof1sincirco) 11 de diciembre de 2018

Tengo 37 años.



Una carrera y ahora estudio otra.



Un máster y ahora estudio otro.



No cobro, porque estoy en paro.



En 6 meses empiezo prácticas del máster: serán 550 e/m por currar como uno de plantilla.



Acabaré las prácticas y al paro.



Mojón y cuenta nueva.



Ánimo, tío. — Pablo Gracia (@PabloGGPablo) 11 de diciembre de 2018

33 años.



Diplomatura y FP.



Enfermedad cronificada invalidante sin reconocer por el sistema. Tratamiento privado.



3 años cotizados. Desde 2004 trabajando.



Actualmente tengo un contrato de interinidad que terminará en unos 6 meses.



Mañana me pongo a tener hijos. — Cierva Hayunantes (@regueboni) 11 de diciembre de 2018

A los 37 solamente tengo algun año más cotizado, gracias entre otros al Centre d'Estudis de l'Esplai de @fundesplai, que durante años, en lugar de contratarnos (llegué a ganar más de 1200 € mensuales en clases), nos hacía pagarés con retención de IRPF. Contrato? Pa qué? — Ignasi Guasch (@IgnasiGuasch) 11 de diciembre de 2018

El otro día me dijo una amiga que se le acaba el paro, veinte años currando, desde los 14.

Su pregunta fué:¿Cómo voy a pensar en el futuro de mis dos hijos si no puedo ni pensar en el mío? — Sofia Pardo Huguet (@Soficuin) 11 de diciembre de 2018

Tengo 31 años.



Dos carreras.

Un máster.

Un doctorado acabado.



En mi vida laboral hay 6 años cotizados.



Cobro menos de 800 € al mes. 500 se van en alquiler.



Mi contrato termina en 3 meses.



Por suerte no quiero tener hijos, que nadie lo espere de mí.



Ánimo compañero! — ℕ∅∈ℓ (@stagiraswarrior) 11 de diciembre de 2018

Si tú estás así, imagínate alguien sin formación.

La depresión es compañera. — 🔻M. Rajoy (@Chinaskius) 11 de diciembre de 2018

...nadie quiere. Y no es que valga más la gente con estudios que sin ellos, ni mucho menos pero si has estudiado +5 años que menos q te sirva para algo diferente q si no hubieras estudiado. — @AbbyTips (@AbbyTipss) 11 de diciembre de 2018

Yo tengo casi 40, no tengo carrera universitaria, cobro 1000 trabajando de lunes a sábados y con una antigüedad de más de 11 años en mi puesto, y pago entre hipoteca y comunidad unos 550. Cool. — Hernán J. Sardi (@NutriRebel) 11 de diciembre de 2018

30 años. Carrera y residencia posterior. 4 idiomas. Muy buen sueldo pero 50h/sem. El truco? Empezar una carrera y cambiarme a otra viendo que su salida laboral me llevaria a ninguna parte. El conocimiento esta bien, enriquece, pero no da de comer desgraciadamente en Españistan. — Pepeldelsoplete (@rimpantomflo) 11 de diciembre de 2018

1 carrera. Dos masters. 8 lenguas-> 777€ netos. No se si decirte que me consuela saber que no soy el único, o si decirte de quedar, ponernos unos chalecos amarillos y empezar a quemar cuanto se nos antoje. — Willy C. (@Willycent50) 11 de diciembre de 2018

Tengo 50 y eso me suena mucho porque lo viví. De hecho aún disfruto de un contrato de baja cualificación porque no me consolidan. ?disfrutaré mi consolidación? Me mandarán a mi puesto de origen o jubilarán extinguiendo la plaza o contratando alguien joven y dócil? — carmen (@BrucaferCarmen) 12 de diciembre de 2018

En mi caso 41

Licenciatura en Historia del Arte

Grado superior en Imagen Personal posterior ( por si ver si otra cosa era mejor)

4 años cotizados

Una enfermedad grave con secuelas

Ya no tengo subsidio



Gracias a mi pareja, vivo😊

Hijos? Sería una irresponsabilidad — Arantxa Sáez Sánchez (@saezatxa) 11 de diciembre de 2018

Eso hablaba hoy con mi hija. 26 años una licenciatura y un máster, vive en casa con " perspectivas " de compartir dpto. con 4 o 5 más, sino ... imposible. Como para hijos 🙄🙄🙄🙄 — Caterina Ferrari 😺😺🐶🐶 (@ReginaCaterina) 11 de diciembre de 2018

39 años.



Con carrera.



En paro.



Lleno de deudas por el negocio propio que me hundió durante la crisis.



Casi 20 años cotizados... como autónomo. He cobrado 4 meses de paro en mi vida.



Sueño con un puto trabajo tan mínimamente digno que pueda asegurarme malvivir 11 meses — E. (@hildajainkoa) 11 de diciembre de 2018