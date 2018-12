Serrat abronca a un hombre por lo que le dijo en pleno concierto en Barcelona

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat protagonizó una sorprendente escena durante su concierto de este viernes en Barcelona al detener el espectáculo para responder a un comentario realizado por un hombre desde la grada del Auditori del Forum de la capital catalana.

Serrat, que se encuentra de gira con su espectáculo Mediterráneo Da Capo, tuvo que escuchar cómo alguien le instaba a cantar en catalán porque "estamos en Barcelona".

La música comenzó a sonar pero el cantautor se dirigió al micrófono haciendo señales a su banda para que detuvieran los acordes.

Una vez se hizo el silencio, Serrat respondió:

"Mire, siempre hay alguien que viene despistado a un espectáculo".

El cantante pidió al público que no aplaudiera durante su respuesta y prosiguió:

"Perdonen, todos vamos despistados a muchos sitios, el despiste es general, es decir, que no aplaudan. Siempre hay alguien que viene un poco distraído y no sabe exactamente dónde se mete.

Esto es un espectáculo, como le he dicho, señor, que se llama Mediterráneo Da Capo, en el cual, de entrada, estoy repasando las canciones de un disco escrito en el año 1971, titulado Mediterráneo, y que integra 10 canciones, todas en castellano. Y las estoy haciendo una detrás de otra.

Entiendo que usted no lo entienda. No entender esto, realmente, en los tiempos que corren, sería realmente soberbio por parte de nadie. Pero déjeme hacer, el espectáculo va así. No es por saber que estoy en Barcelona, lo sé seguramente desde antes que usted. Y desde antes que usted estoy trabajando por esta ciudad y por hacer cosas.

Y, por tanto, le pido que me deje hacer mi espectáculo tal y como está diseñado. Le aseguro que es la primera vez que este espectáculo, yendo por el mundo, encuentra a alguien que dice esto. Se lo digo para que se pueda sentirse orgulloso. Muchas gracias".