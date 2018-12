Terrible: la viral publicación que muestra la desesperación de una perra por los petardos

Llega la Navidad y vuelven los petardos, esos que algunos usan para festejar pero que tanto daño causan a no pocos animales. No es sólo una cuestión de ruido. No es sólo una cuestión de temor. Es verdadero pánico el que producen, por ejemplo, en los perros, que se ven de pronto bajo un bombardeo del que no pueden escapar.

Una usuaria de Facebook llamada Ana Fernández, de Jaén, ha publicado en su muro unas fotos que demuestran la crudeza de esta situación. Empecemos diciendo que su perra, Cloe, está bien, pero a juzgar por las imágenes que ha colgado debió pasar el peor rato de su vida mientras en las calles explotaban los petardos.

Al parecer, la familia estaba fuera y se encontró con estas terribles imágenes al regresar a su hogar. La perra había intentado entrar para protegerse y en el empeño se había dejado un par de uñas y bastante sangre. La encontraron "asustadísima". "Esto es lo que pasa cuando tu perra entra en pánico y hace lo que sea por sea por intentar salir", escribe la mujer.

En su comprensible enfado, se muestra indignada porque se relativiza el sufrimiento de estos animales, a los dueños se les dice que son fiestas, que no será para tanto... Y, además, explica que sus hijos tuvieron que ver cómo estaba todo, tras el ataque de miedo de su perrita.

"¿Impresiona verdad?", añade.

Ojalá su publicación, que se ha convertido en un viral, sirva para concienciar.

QUERRÁS VER ESTO

Perros con miedo a los cohetes.