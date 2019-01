La hija de Paz Padilla triunfa al mostrar su cuerpo al natural: "Así soy yo, con cicatrices"

Anna Padilla, hija de la popular presentadora de Sálvame (Telecinco) y actriz Paz Padilla, ha sorprendido en Instagram al escribir un emotivo alegato sobre su cuerpo y sobre las imperfecciones.

La joven tiene casi 280.000 seguidores en la red social de las fotografías y ya se llevó el aplauso de sus seguidores tras su alegato en favor de ir sin sujetador.

Y así soy yo, real. Sin apariencias. Con cicatrices. Yo cuando río y también cuando lloro. Y me gusto, todo el tiempo. No soy mejor que tu, mi vida no es perfecta, no soy feliz todo el rato. Pero si soy una buena persona, si me gusta mi vida, y si soy muy afortunada", empieza diciendo Padilla.

Y deja una reflexión sobre las redes sociales y sobre lo que se muestra en ellas: "No quiero que os comparéis con nadie, ni deseéis ser lo que no sois. Solo os dejo intentar ser vuestra mejor versión cada día, porque con lo que no esta en nuestra mano no podemos luchar. Solo nos queda el trabajo interior, el estar contentos con nosotros mismos.

Y sentencia: "Pensadlo un poco y llegaréis a la misma conclusión que yo: la felicidad no está al lado de nada, solo dentro de ti. Permítete ser feliz, te lo mereces".

En menos de un día, la imagen tiene casi 25.000 me gusta y centenares de comentarios alabando su mensaje.