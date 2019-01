Le preguntan a la candidata PP en Madrid si Vox es populista... y su respuesta es impagable

Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid, está dando mucho que hablar en las redes sociales tras una entrevista a la que acudió en Telemadrid.

¿El motivo principal? La respuesta que dio cuando el periodista Javi Gómez le preguntó si creía que Vox era un partido populista: "Usted ha dicho en varias ocasiones que Vox el parece una fuerza constitucional. ¿Le parece Vox una fuerza populista?"

Aunque la cuestión era directa, Díaz Ayuso no respondió y se limitó a comentar que "tiene una forma de presentar las cosas" que ella no comparte. En vista de la situación, el periodista repreguntó: "Pero la pregunta es si le parece Vox populista o no".

"No, pero a veces hace folclore con cosas que no deberíamos sacar todo el rato sobre la mesa", respondió la dirigente del PP. Una frase a la que Javi Gómez añadió: "El 77% de los españoles piensa que VoX es populista".

Y fue entonces cuando Díaz Ayuso protagonizó sus palabras más virales. En lugar de aclarar si creía que Vox es populista o no, comenzó a hablar de la situación política, social y económica de Andalucía hasta que ella misma perdió el hilo. "Yo creo que... bueno... que me he perdido", admitió.

"No, sobre si Vox, si le parece populista", aclaró el periodista. "Eso es, sí, sí. Lo que decía es que en el caso de Andalucía, el empleo es lo más importante, y pone sobre la mesa temas que son de especial sensibilidad" se justificó Díaz Ayuso.