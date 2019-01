Paz Padilla, a punto de romper a llorar en 'Sálvame': "No me hagas esto"

Paz Padilla, presentadora de Sálvame, se ha emocionado al inicio del programa de Telecinco al saludar a Terelu Campos, que ha vuelto a la televisión después de recaer de su grave enfermedad. La colaboradora se sometió a un injerto de piel para "ayudar a su recuperación de la doble mastectomía".

La hija de María Teresa Campos ha querido dedicar un emotivo mensaje a Padilla por preocuparse por ella durante su enfermedad y ambas se han saludado con un bonito y largo abrazo. "Yo te veo muy bien", ha espetado Padilla.

"No ha habido un solo día que no hayas llamado o puesto un mensaje, igual que lo he hecho en privado, quería hacerlo públicamente, pase lo que pase, sé que tendré una llamada, un cariño, un mensaje tuyo", ha afirmado Campos.

Unas palabras que han dejado a Paz Padilla al borde de las lágrimas: "Ay que no, que no me hagas esto. Estoy muy contenta de que estas aquí, que ya te queda nada, muy poquito para recuperarte".

"Joder, dame otro abrazo", le ha dicho Padilla.