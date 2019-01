La bronca de Pablo Laso a sus jugadores que sorprende por su inesperado final

Real Madrid y Montakit Fuenlabrada se han enfrentado este domingo en el Wizink Center de la capital en un partido que los de Pablo Laso se han llevado por diez puntos (89-79).

Pero los madridistas no han empezado precisamente bien el partido, ya que los visitantes se han marchado al final del primer cuarto con un 12-27 en el marcador.

Durante ese primer cuarto, Laso ya veía que la cosa iba mal, así que, en un tiempo muerto, decidió abroncar a sus jugadores, a los que pidió más movimiento y dejó una frase final que ha sorprendido a muchos en las redes sociales:

"Pero es una canasta, no pasa nada. Facu, tiras un balón: pérdida. Fabián, la penetración: pérdida. No pasa nada. No pasa nada, que perdemos por 7 en el primer cuarto. ¿Hay alguno que pueda dar un corte cuando el balón va interior? Porque yo veo aquí a Thompkins, veo aquí a Tavares, estáis todos así... Pediros algo, pediros una Coca Cola, o unas palomitas a los que estáis aquí. ¿Eh? Y que este se la juegue a ver si la mete".

A través de su cuenta en Twitter, la propia Liga Endesa ha compartido el vídeo captado por Movistar+, que en unas horas ya tiene más de 1.400 retuits y casi 3.000 'me gusta'.

"Pediros algo. Pediros una Coca-Cola. O unas palomitas"



El enfado de Pablo Laso en el tiempo muerto.#LigaEndesa

🎥 En directo por @MovistarPlus pic.twitter.com/T7Yw3BckvX — Liga Endesa (@ACBCOM) 27 de enero de 2019

Y comentarios como estos:

Buscar a cualquier entrenador de un equipo que lleva 10 derrotas en 40 partidos, algo parecido. No solo importa ganar o perder, @pablolaso es el entrenador ideal — Iñaki López (@lopezinak) 27 de enero de 2019

Sus broncas me ponen el rabo con el cerrojo de un penal — Pttp1974 NOTEIMPORTA 2 (@Pttp1974T) 27 de enero de 2019

Que lo fichen para el equipo de fútbol también por Dios!!! — DANI C.A. (@DANI_CA_86) 27 de enero de 2019

¡¡No se puede ser más grande!! 😍. — ÄL8€®tÖ 8 (@alberzam) 27 de enero de 2019

A esto se le llama ser un gran entrenador — ceeeeeesar (@cehankor) 27 de enero de 2019

Me parece un genio — Fer Serrano (@Fer_bymmm) 27 de enero de 2019

K entrene a los dos a la basket y al fútbol con un par — ripper67💪👑🏆 (@rivas67xiri) 27 de enero de 2019

El mejor entrenador de todos. — pedro (@Tibidabo_10) 27 de enero de 2019

Laso me representa. — Capitán Plin (@CapitanPlin) 27 de enero de 2019

Un crack Pablo Laso — Jorge Blanco Arias (@Gorgueba666) 27 de enero de 2019

Normal que Laso terminara así el cuarto: