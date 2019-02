Todavía no sabemos por qué el PP no ha borrado este tuit de 2013

El 4 de febrero de 2013, el Partido Popular tuiteó el siguiente mensaje desde su cuenta oficial de Twitter:

"Por aclarar: No podemos tolerar que se ponga en duda EL HECHO DE QUE en el PP no ha habido prácticas irregulares en el manejo del dinero".

Seis años después, tras numerosas condenas por corrupción a diversos miembros de esta formación y hasta una condena al propio partido, este tuit ha sido rescatado.

Y, obviando EL HECHO DE QUE pusieran parte del tuit en mayúsculas, cabe preguntarse: ¿por qué diablos no lo han borrado?

Igual se lo piensan leyendo estas respuestas:

Si ponéis la bandera por encima no se ve el tuit @PPopular De nada 🙌 https://t.co/lxBGQHJWUT

Que alguien me asegure que no es una cuenta fake o parodia. https://t.co/WDPXlM6saT

Yo tampoco tolero el huevo y me tengo que joder. Sin comer tortilla de patata estoy. Life is not fair.