Zelenski quiere saltarse la gran prohibición de Estados Unidos a Ucrania

Desde que comenzó la guerra en Ucrania, el 24 de febrero de 2022, Zelenski ha pedido en reiteradas ocasiones el apoyo de Occidente para evitar que Rusia gane la guerra. Son muchos los países que le han entregado armas y dinero para comprarlas, pero no resultan suficientes para frenar al ejército de Putin.

El problema es que esas armas que proporcionan los aliados son para que Ucrania las utilice para defender su propio territorio. No se permite que se usen contra objetivos enemigos en Rusia. Pero Zelenski no cree que se pueda prohibir porque, según él, supone luchar por su defensa y no por el ataque.

Como recoge Nikvesti, Zelenski ha afirmado que "no creo que deba haber prohibiciones, porque no se trata de una ofensiva del ejército ucraniano utilizando armas occidentales en el territorio de Rusia. Esto es protección. Es como las sanciones preventivas de las que hablamos a todos antes de una invasión a gran escala. Es lo mismo. Esta es una advertencia. Y no sólo eso, tienen la misma zona gris allí. Desalojan a la gente allí, etc. Además, casi no tienen civiles en la frontera, de su lado. Por razones obvias".

Pero Estados Unidos no está de acuerdo con esta posición y la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, así lo ha hecho saber en una sesión informativa. Preguntada por la prohibición de atacar con armas estadounidenses en territorio ruso, confirmó que es una condición obligatoria para su entrega.

Del mismo modo, los senadores estadounidenses discrepan también sobre este tema, sobre todo, teniendo en cuenta el contexto de la ofensiva rusa en Járkov.

El senador demócrata Richard Bluementhal, por su parte, no descarta que los ataques contra algunos objetivos rusos estén justificados. "Apoyo el uso por parte de Ucrania de armas estadounidenses, de acuerdo con nuestros intereses mutuos. Algunos objetivos rusos pueden estar justificados y otros no; yo los consideraría de forma selectiva. Pero en general, debería ser el uso más agresivo de las armas que proporcionamos", afirmó.