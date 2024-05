Una recién casada recibe este whatsapp de su maquilladora: parece un chiste pero no lo es

La tuitera Miranda (@capriqornio) ha subido un tuit a su cuenta de la red social X en la que se puede ver un vídeo de una conversación por WhatsApp entre una mujer recién casada y su maquilladora.

Durante la conversación se ve como la trabajadora, guardada como "Juli Maquillladora", le recrimina a la que había sido su clienta haberle pedido un "maquillaje social" y haberlo utilizado para su boda.

"Resulta ser que era para tu boda", le critica la maquilladora junto con un emoticono de cara enfadada, a lo que la recién casada le responde que hizo eso porque quería un maquillaje sencillo, no el típico de novia.

Aún así, la trabajadora insiste en que "hay paquetes de novias", y le informa de que este tipo de maquillaje es más caro, a la vez que le reprocha que debía "decir la verdad" y la tacha de estafadora.

"No entiendo cuál fue el problema, porque te pedí un maquillaje social y pagué el valor del maquillaje social", ha contestado la novia, a lo que la maquilladora le ha respondido: "El problema fue que me estafaste. No me pagaste lo que debías. Viniste a mi salón a base de mentiras para que te cobrara más barato".

Según la artista de maquillaje, la clienta debió haber pagado por un paquete de novia, que incluye prueba de maquillaje días antes, pero ante esta explicación la recién casada le justifica que es que ella "no quería prueba de maquillaje, sólo un maquillaje simple".

"Tú no lo dijiste para no pagar lo que era. No sé por qué existen personas tan aprovechadas como tú. Quiero que me pagues, porque hice un maquillaje para bodas", ha perseverado la maquilladora, obstinada.

Sin embargo, la novia no ha cedido, y le ha recalcado que ella ya le pagó. "Pagaste por un maquillaje social, no pagaste por un maquillaje de bodas, y te casaste. Fue un maquillaje de bodas", ha sentenciado la trabajadora.

Finalmente, la clienta ha concluido con una respuesta final, justo antes de proceder a bloquear a Juli Maquilladora: "No voy a perder mi tiempo, pagué por lo que pedí. ¡Aquí la estafadora eres tú!".