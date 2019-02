Días después del Chester más polémico de la historia, el programa en el que Risto Mejide expulsó del plató a Arcadi Espada por sus palabras acerca de las personas con Síndrome de Down, las reacciones no dejan de llegar. Una de las últimas y de las más aplaudidas ha sido la que ha emitido en su perfil de LinkedIn Ramón Pinna Prieto, director adjunto de la empresa Suma Intermutual.

Pinna, padre de una hija con Síndrome de Down, se sintió aludido: "Me pareció que me miraba usted a los ojos cuando nos decía aquello de que 'los padres a los que el sistema público de salud nos había avisado de los graves daños con los que nacería un hijo nuestro, de seguir adelante, deberíamos asumir nuestra responsabilidad moral y por supuesto nuestra responsabilidad económica'".

Tras afirmar que las opiniones de Espada "nunca superarán la categoría de bajo alcance y de muy mal gusto", Ramón Pinna desnudó la excusa económica: "En la actualidad en nuestro país viven aproximadamente 32.000 personas con Síndrome de Down. Todos ellos consumen y pagan su IVA al hacerlo, miles de ellos trabajan por cuenta ajena o (y alguno por cuenta propia) y tributan y cotizan al sistema".

Sin embargo, fue la parte de la "factura social" la que más le indignó. "Vamos a comenzar por aliviarme la carga en aquellas partidas en las que ella nunca generará coste social", afirmó.

"Mi hija nunca irá a la cárcel, porque ella nunca será acusada ni condenada por delitos de corrupción, de falsedad, de robo, de hurto, de acoso, de calumnias... Mi hija no inflará presupuestos, ni malversará fondos públicos; no generará fake news, ni copiará en un examen, y ni mucho menos en una tesis. Mi hija no matará nunca", enumeró el director.

El padre de un niño con Síndrome de Down: "Las personas así no son enfermas, tienen una alteración genética. No es un hijo tonto, ni es peor que otros" >>https://t.co/Ea3XRslFb1 pic.twitter.com/pZ1niKZi3j — CHESTER (@Chester_cuatro) 17 de febrero de 2019

Pero no se quedó ahí, si no que continuó ejemplificando otros momentos en los que su hija no supondrá un problema: "Mi hija no dejará las calles asquerosas después de un botellón, ni quemará jamás un bosque. La presencia de mil como ella en un campo de futbol no hará que el partido sea declarado de alto riesgo. No rodeará el congreso, ni tirará botellas, mecheros y piedras a los representantes del pueblo".

Además, para terminar dio un último motivo, seguramente el más contundente: " Mi hija vivirá menos tiempo que la media de los españoles, mucho menos. Eso hará que Usted no tenga que soportar sobre sus espaldas de cotizante ni sus 20 años de pensionista, ni todos los gastos tan vinculados a la dependencia".

Tras todo el glosario de argumentos, resumió con una frase contundente: " Sencillamente, creo que Usted no ve más allá de Usted mismo, y que carece de la capacidad intelectual suficiente como para entender el valor que estas personas le aportan a nuestro mundo".

(PUEDES LEER LA CARTA COMPLETA AQUÍ)