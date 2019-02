La actitud de Arcadi Espada ante el padre de un niño con Síndrome de Down por la que Risto lo expulsó de 'Chester'

Por fin se ha descubierto el pastel. El polémico Chester (Cuatro) en el que Risto Mejide expulsó a Arcadi Espada ha visto la luz.

El publicista ha dedicado el especial de este domingo a hablar de escándalos y ha contado con Alaska y con Espada como invitados.

Al principio de la entrevista, Risto ha repasado algunas de las actuaciones del periodista en tertulias como las de Ana Rosa Quintana y Crónicas Marcianas, de las que siempre es protagonista por alguna salida de tono.

La activista feminista Lidia Falcón fue la primera invitada para discutir con Espada, que vio con pasmo unas imágenes de sí mismo diciendo que quería ver vídeos de la víctima de La Manada, la joven que fue violada por cinco jóvenes en San Fermín.

"Hay un tonito de superioridad que no te voy a tolerar. Quiero que respetes a la invitada", le espetó Mejide antes de ver las imágenes.

Espada repasó sobre la importancia social del periodismo en España. De sí mismo dijo que se toma su profesión "con rigor". "El periodismo ha sido un oficio de gente de segunda, de gente que comía de los canapés que los poderosos ofrecían", reflexionó.

Seguimos con Arcadi Espada en #ChesterScandal: "Me considero una persona que se toma su oficio con gran rigor. Reconozco mis errores"

Después de hablar de Camps, llegó el tema de la discordia: un artículo de Espada sobre traer al mundo hijos con síndrome de Down.

"Para mí las personas son intocables", dijo el periodista. "¿Todas? ¿Incluso las que tienen síndrome de Down?", replica Mejide. "Pero qué 'incluso', ese 'incluso' es ofensivo", responde Espada momentos antes de irse de plató.

"Hijos tontos, enfermos y peores". Así definió Espada a los niños con Síndrome de Down en un artículo en el que hablaba de lo que suponía traer al mundo un niño "enfermo".

"Es una animalada lo que estás diciendo", dijo Risto.

Después entró al plató el padre de Nico, un niño con Síndrome de Down, visiblemente emocionado. "Es el más pequeño de mis hijos y los tres tienen una salud de hierro", afirmó.

El padre de un niño con Síndrome de Down: "Las personas así no son enfermas, tienen una alteración genética. No es un hijo tonto, ni es peor que otros"

"Nicolás es un tío muy feliz. Le gustan las natillas y la tortilla. Comparto el orgullo de que él intenta aprender a leer y va progresando y nos emociona. Es español y tiene una serie de derechos recogidos por la Constitución. Tiene derecho a una educación, a un trabajo, a una vida independiente y a una asistencia sanitaria sin que nadie se lo pueda echar en cara", empezó diciendo el hombre.

Después, el padre de Nico cargó de forma educada contra el artículo de Espada: "Entiendo que se pueda discrepar. Me ha dolido lo que he oído de este señor, cada vez que habla de ellos lo hace desde la humillación y el insulto y es complicado entenderlo. Los niños con síndrome de Down no son enfermos, tienen una alteración genética y sufren cuando usted los humilla. Mi hijo no es tonto y no termina de entender que me debería denunciar por crímenes contra la humanidad por haberlo tenido".

"Espero poder responder de la misma forma", replicó Espada, en referencia al tiempo que usó el padre para defender a su hijo.

"Sí, si lo tratas con respeto", le espetó Risto.

"Me ofende profundamente, igual ha llegado el momento de acabar esta entrevista...", amenazó Espada, que contó que sus palabras sobre los niños con Síndrome de Down se engloban dentro de "un artículo periodístico".

"Pues mira Arcadi, no lo he hecho nunca, pero ¿sabes qué te digo? Que el que va a acabar esta entrevista soy yo". "Pues muy bien, ¡vámonos, cuídate!, ¡Hasta luego!", respondió el periodista, que antes de irse dijo: "Y te digo una cosa, el tramposo eres tú".