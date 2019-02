Mamen Mendizábal acudió este miércoles a divertirse a El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3.

La periodista de laSexta desgranó la actualidad política y habló de las elecciones generales, del aborto y del tema del mes: el libro de Pedro Sánchez, Manual de resistencia.

"Tengo morbo por saber qué opinas del libro de Sánchez", ha preguntado Motos.

"Para empezar no lo ha escrito él directamente, en el plano literario es un poquito infantil

"¿Cuento, drama, comedia?", ha preguntado Motos.

"Es como un cuento en el que él es el héroe que quiere quedar bien. Está contado todo desde el punto de vista de Pedro Sánchez y la realidad tiene más prismas", ha afirmado Mendizábal.

Pedro Sánchez habla en el libro de su acercamiento a los programas de televisión dirigidos a un público de masas, como Sálvame y El Hormiguero.

El presidente cuenta en sus memorias que fue el primer político en ir al programa de Motos y que abrió el camino al resto de compañeros de profesión, pero no. Motos ha aprovechado el tema del libro para desmentirlo: "No quiero ser aquí como que estoy ajustando cuentas ni nada, pero hay una cosa que es inexacta que tiene que ver con este programa. Pedro Sánchez cuenta que él fue el primer político que vino a El Hormiguero y ya después vinieron los demás. No es cierto. Antes de él habían venido 11 políticos de primer nivel: Bono, Carmen Calvo, Cañete...".

Y ha contado la parte que más le preocupó de la versión de Sánchez en su libro: "Él vino para las elecciones y ya estaba confirmada su cita en la agenda del programa Rivera, Iglesias y Soraya Sáenz de Santamaría. Uno no hace las previsiones improvisando con Pedro Sánchez y luego a ver si vienen los demás. Lo digo sin acritud, pero que no es verdad".