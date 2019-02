El aplaudido alegato de Mamen Mendizábal en 'El Hormiguero': "Ha puesto a Casado en su sitio"

Mamen Mendizábal ha acudido a divertirse a El Hormiguero. La periodista de La Sexta ha visitado el programa de Pablo Motos para hablar de política y periodismo tras la última entrega de su programa, Scoop y ha logrado el aplauso unánime de la audiencia con un firme alegato a favor del derecho de las mujeres al aborto.

Motos le ha preguntado a su invitada por las últimas declaraciones de Pablo Casado sobre el aborto y ella ha entrado en harina sin pensárselo dos veces. "Me arremango" y "me has tocado el temita", ha dicho la periodista para dar entender que el asunto le interesa especialmente.

"Parto de la base de que Pablo Casado ha pasado por una experiencia personal difícil. A los cinco meses de gestación tuvieron un hijo y yo entiendo que eso te marca en tu vida", ha explicado Mendizábal.

"Pero cuando eres un líder político", ha añadido, "tus vivencias personales no pueden llevarse al gobierno de un país. Con tu experiencia vital, puedes sacar conclusiones para tu vida, pero no puedes intentar romper un consenso que viene desde hace años y es que las mujeres somos libres para abortar".

Mendizábal ha ido más allá: "Tampoco puedes falsear los datos. En España el aborto es libre hasta la semana 14, no hasta la semana 21 como él dijo el otro día. Eso en España no existe. Por lo tanto, ni mentir, ni meter tu propia ideología".

"Las mujeres hace micho tiempo que sabemos lo que llevamos en nuestro cuerpo y no hace falta que nos lo diga ningún hombre. Somos libres y hay consensos que no hay que tocar", ha concluido.

Las palabras de Mendizábal han concitado el aplauso unánime de muchos de los espectadores de El Hormiguero. Estos son algunos de los comentarios que han escrito en las redes sociales:

No se quién es esta tía pero ya me ha ganado #MendizábalEH — Valery War (@valery_war) 27 de febrero de 2019

#MendizábalEH esta mujer me encanta, ostias a todo Dios! Izquierda derechas al centro jajajajaja! pic.twitter.com/LiNeWBNWGF — isamar146 (@isamar146) 27 de febrero de 2019

Esta tia es la ostia. Hablando claro. Ole ella.#MendizábalEH — aroa solano (@aroasolano) 27 de febrero de 2019

#MendizábalEH cómo me gusta esta mujer. Que bien habla y cuanta razón tiene — Esther (@Lanagy) 27 de febrero de 2019

mamen está diciendo verdades como puños; esta mujer se ve que habla porque sabe, y sabe mucho #MendizabalEH — J O N 🙌🏼 (@joonrb_) 27 de febrero de 2019

Esta mujer solo dice verdades o como va la cosa?? Que puta ama. #MendizábalEH — aroa solano (@aroasolano) 27 de febrero de 2019

En el programa, Mendizábal también se ha referido al deber de estar bien informados para evitar que los partidos políticos, especialmente en campaña electoral, engañen a los ciudadanos. "A los políticos hay que pasarles un VAR. La trola, la mentira, forma parte del discurso político todo el tiempo", ha explicado.