La imagen de Pablo Casado explicando el feminismo que habla (fatal) por sí misma

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha protagonizado un acto este jueves con motivo del Día de la Mujer en el que ha aparecido rodeado de líderes municipales y autonómicas. Durante su intervención, Casado ha definido su idea de feminismo.

El líder popular ha protagonizado una imagen, que poco tiene que ver con la idea general de feminismo e igualdad. Él dando las directrices de este movimiento para las mujeres, mientras el resto de sus compañeras de partido permanecen atrás.

Pablo Casado rodeado de 20 mujeres explicando que es el feminismo. No es coña. pic.twitter.com/c2Mk5IN3ai — ErreGold (@erregold) 7 de marzo de 2019

Casado ha defendido un feminismo que no "divida" y no "colectivice" a la sociedad. "No quiero vivir en un país en el que se enfrente a mi hija y mi hijo. Tenemos que remar todos juntos", ha señalado.

El líder del PP ha destacado que cree en un feminismo que se entienda "como la igualdad de hombres y mujeres pero no en colectivizar a la sociedad". "Siempre hemos estado comprometidos con la igualdad real y sin colectivismos. No penalicemos la concordia, no dividamos más a la sociedad", ha pedido.

Por ello, Casado ha subrayado que el PP no acudirá a la manifestación de este viernes porque el manifiesto que se ha presentado es, a su juicio, "inadmisible". "No podemos aceptar que se hable de capitalismo y de comunismo cuando tiene que ser una reivindicación de las mujeres", ha sentenciado.

En este sentido, ha explicado que el PP no puede compartir una pancarta "con una motivación que habla de un país colonial, de unas instituciones prácticamente dictatoriales o de asignaturas sexuales para niños".