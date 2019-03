Rafa Nadal sube una foto con Julio Iglesias y muchos hacen la misma broma

Julio Iglesias volvió a los escenarios este sábado. Lo hizo en el Casino Fantasy Springs de Indio (California, EEUU) y hasta allí se trasladó el tenista Rafa Nadal, fiel seguidor del cantante.

El mallorquín inmortalizó el momento de su encuentro y compartió una imagen de ambos en su cuenta Instagram. "Con el único e inimitable, el genial Julio Iglesias. Gracias por este espectacular show y cena. Siempre fue un placer verte actuar y estar contigo 🙏🇪🇸☝️", escribió en el pie de foto de la instantánea de este domingo.

194k Likes, 1,196 Comments - Rafa Nadal (@rafaelnadal) on Instagram: "With the one and only, the greatest @julioiglesiasofficial Thanks for the amazing show and dinner!..."