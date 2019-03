El cartel viral de un hombre que busca su teléfono móvil que te partirá el corazón: "Del disgusto solo quiero llorar"

Que te roben el móvil nunca es una buena noticia, pero para el hombre que publicó este cartel en Barcelona fue un verdadero disgusto. Un mal rato que se ha convertido en viral gracias a los usuarios de Twitter.

La usuaria de Twitter @gatubelahoe compartió este jueves la imagen del cartel donde se destaca que se ofrecen 500 euros de recompensa a quien encuentre un Samsung S7 negro.

No soy de Barcelona pero si alguien es de ahi que difunda esto me ha partido el corazon pic.twitter.com/qTAiuarrsp — gatubela (@gatubelahoe) 13 de marzo de 2019

Según detalla, el hombre perdió el dispositivo, que tiene una tarjeta Yoigo y una memoria SD, a las 8:30 horas del pasado jueves 7 de marzo entre las paradas de Diagonal y Verdaguer o Sagrada Familia de la Línea 5 del Metro de Barcelona. Hasta ahí, parece un anuncio normal, pero después detalla que de fondo de pantalla tiene una niña con pijama rosa en un sofá verde. Y esa niña, su hija, es precisamente el motivo de su ardua búsqueda: ha perdido todas sus fotos.

"Contiene todas las fotos de los últimos nueve meses de vida de mi hija de cuatro años. La copia de seguridad no funcionó: del disgusto no puedo comer, ni dormir, solo tengo ganas de llorar", escribe en el cartel.

"Si te lo han vendido, lo has encontrado, etc. Me es igual: no haré preguntas, pago 500 euros al contado, en efectivo. Solo quiero pasar las fotos a una memoria externa. En caso de que esté reseteado también me interesa porque hay posibilidad de recuperar las fotos (en ese caso pago 400 euros y 100 más al recuperar las fotos)", añade.

Antes de acabar pide por favor que no se retire el cartel. "Es la única esperanza de recuperar las fotos de mi hija", concluye.

La publicación, que incluye también su correo electrónico y su móvil de contacto, se ha compartido más de 12.000 veces.