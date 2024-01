El aplaudido mensaje feminista de la presidenta del Palmeiras en una rueda de prensa sólo para mujeres

Leila Pereira, la presidenta del equipo brasileño de fútbol del Palmeiras, organizó este martes una conferencia de prensa a la que sólo pudieron acudir periodistas mujeres. Un evento inédito en el fútbol nacional, un experimento con el que quería lanzan un mensaje feminista que ha sido acogido con entusiasmo entre los aficionados y en las redes sociales.

"Por increíble que parezca, muchos hombres me preguntaron por qué podían venir sólo mujeres. Yo les digo: no sean histéricos. A nosotras nos dicen histéricas pero nosotras, las mujeres, no queremos privilegios, sólo queremos la oportunidad de demostrar que somos competentes (...), queremos ser oídas y la verdad es que no lo somos“, planteó en el inicio del encuentro que se realizó en las instalaciones del elenco paulista. Unas palabras que se han viralizado y son ya bandera del feminismo brasileño.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La directiva fue muy clara a la hora de defender los derechos de la mujer pero no fue agresiva con los hombres como rechazan algunos comentarios, sino que trató de ponerlos sobre la pista de lo que siente y vive la otra mitad de la sociedad. "Me gustaría que este encuentro sea simbólico para los hombres: que en esta hora que estamos aquí todas juntas, ellos sientan lo que nosotras las mujeres sentimos desde que nacemos", dijo.

Respecto de los lujares que ocupan las mujeres en el deporte, fue tajante: "Las mujeres no queremos ningún privilegio, solo queremos la oportunidad de mostrar que somos competentes. Queremos espacios en el mundo del fútbol, que es todo masculino".

"Voy a las reuniones de la CBF y son todos hombres, de la federación paulista y son todos hombres, llamo a conferencias de prensa y vienen 30 hombres y dos o tres mujeres. ¿Por qué pasa eso?", se preguntó la presidenta del Palmeiras, que reconoció sentirse "extremadamente solitaria" en esos casos. "Tenemos que decir basta a eso, no puede ser normal. Que haya solo una mujer al frente de un club grande en Sudamérica eso no es normal. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sufrimos diversas restricciones que nos impiden llegar?", se preguntó también.

Finalmente, Pereira denunció lo que llamó el "machismo estructural" en el mundo del fútbol y dejó claro que busca "abrir los ojos" para que más mujeres puedan acceder a los puestos que deseen, porque son "capaces".

Quién es Pereira

Leila Mejdalani Pereira es abogada, empresaria, banquera y periodista. Dos de sus cuatro vicepresidentes que la acompañan en la directiva son también mujeres.

Su esposo es Jose Roberto Lamacchia, fundador de la compañía financiera Crefisa, cuya fortuna supera los 2.000 millones de dólares. La actual presidenta del Palmeiras trabajó durante décadas en distintas empresas de Brasil y amasó un patrimonio de cercano a los 400 millones de dólares. Dos de las empresas familiares son patrocinadoras del equipo, lo que le acarrea no pocas críticas, también.

Como recuerda El País, "la llegada de la empresaria -y su chequera- ha coincidido con la mejor racha de premios en la historia de este club, pero ni eso la ha librado de duras críticas. El equipo masculino ha ganado seis títulos en dos años: la Recopa Sudamericana (2022), una Supercopa de Brasil (2023), dos campeonatos brasileños y dos del Estado de São Paulo. El femenino ganó la Libertadores. Pereira, que llegó vía matrimonio a este club centenario fundado por inmigrantes italianos a principios del siglo XX, tiene intención de presentarse a la reelección a final de año".