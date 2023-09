El TAD reduce a "falta grave" la denuncia sobre Rubiales e impide al CSD suspenderle

El enésimo giro de guion en una trama que no deja de complicarse. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha estimado, pero sólo parcialmente, la denuncia del Consejo Superior de Deportes (CSD) contra Rubiales. Por ello, ha acordado abrir expediente disciplinario al expresidente de la RFEF por infracción "grave", no "muy grave".

Como ha podido confirmar El HuffPost de fuentes internas, esto supone que el organismo deportivo del Gobierno no puede suspender de sus funciones a Rubiales, lo que era el principal objetivo del CSD y del Ministerio de Cultura y Deporte. El sábado pasado, el propio CSD elevó una petición "razonada" por "infracciones muy graves" basadas en el comportamiento de Rubiales al término de la final del Mundial.

Por qué el CSD no puede suspender ahora a Rubiales tras la decisión del TAD El Tribunal ha decidido abrir expediente por "falta grave", no "muy grave" como quería el CSD, lo que afecta a las sanciones y la posibilidad de actuar cautelarmente.

Además, al tratarse de faltas "graves" y no "muy graves", la máxima sanción contra Rubiales sería de 2 años de inhabilitación. No obstante, se trata de una vía independiente a la ya abierta por la FIFA, por la que el mandatario de Motril ya no está al frente de la RFEF de forma provisional.

La tardanza del TAD en resolver el expediente hacía sospechar, también dentro del mismo CSD, que la decisión podría no ser la esperada en un principio. El presidente del Consejo, Víctor Francos, había convocado una rueda de prensa el lunes para analizar un fallo que no llegó.

En los últimos días, miembros del tribunal habían solicitado más documentación al CSD, para intentar definir todas las vías de actuación y contar con todos los testimonios.

El CSD no se resigna y pide 'cautelares' al TAD

Fuentes del Consejo Superior de Deportes ya han adelantado que no van a limitarse a acatar el fallo y ya han pedido medidas cautelares al propio TAD para poder llevar a cabo la suspensión provisional contra Rubiales.