La RFEF post Rubiales estudia como sacar a Jorge Vilda del banquillo de la Selección 

Luis Rubiales primero, Jorde Vilda después. La RFEF del interino Pedro Rocha ya está buscando la fórmula para despedir al responsable del banquillo de la selección española que ganó el último Mundial de fútbol femenino. Después de la reunión de esta tarde de la Comisión de Presidentes Territoriales, las horas del seleccionador están contadas, según avanza el Diario As y la Cadena SER.

Aunque no se ha tomado una decisión definitiva, los dirigentes de la nueva RFEF han empezado a examinar la documentación y todo los aspectos contractuales relacionados con la posición de Jorge Vilda. Todo los sucedido después de la victoria mundialista, con su intento para que Jenni Hermoso participase en el vídeo de las disculpas de Rubiales y los aplausos al discurso de presidente apartado, además de la protesta de las '15' de la selección, han dejado en una posición delicada al entrenador.

Aunque no menciona a Jorge Vilda directamente, en el comunicado de la RFEF en el que pide la dimisión de Luis Rubiales por primera vez, sí se hace referencia a una de las demandas de las 23 campeonas del mundo para volver a la Selección: el cambio de la cúpula directiva. “Instaremos a los órganos correspondientes a una profunda e inminente reestructuración orgánica en cargos estratégicos de la Federación para dar paso a una nueva etapa de gestión en el fútbol español”, escriben en el texto remitido a los medios.

Su “condena sin paliativos” en el comunicado que hizo público después de que la FIFA apartase del cargo a Luis Rubiales, no le han servido para frenar la que será su destitución. “No cabe duda de que es inaceptable y no refleja en absoluto los principios y valores que defiendo en mi vida, en el deporte en general y en el fútbol en particular. Condeno sin paliativos cualquier actitud machista, alejada de una sociedad avanzada y desarrollada”, señalaba Jorge Vilda el sábado.

El que parece que sí seguirá en el cargo es Luis de la Fuente, que el viernes debe anunciar una nueva lista de convocados para los partidos ante Georgia y Chipre, clasificatorios para la próxima Eurocopa.

Pese a salir señalado de la Asamblea General Extraordinaria del viernes por aplaudir y ponerse de pie durante el discurso de Luis Rubiales, el seleccionador de la masculina se salva de la purga después de tocar a las Territoriales para blindar su posición y explicar tanto su actuación como la falta de condena a la actitud del presidente cesado por la FIFA.

Según la Cadena SER, Luis de la Fuente habría llamado a seis de la Federaciones Territoriales con el objetivo de comunicarles que fue víctima de una encerrona porque pensaba que Rubiales iba a presentar su dimisión el pasado viernes. Su perfil como técnico y su entrega a la RFEF le habrían servido también para asegurarse el cargo.