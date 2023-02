Dura respuesta del Kun Agüero a Gemita: “El problema lo tiene ella…”

Gemita hizo una aparición estelar el pasado viernes como presidenta del equipo de Ibai de Porcinas. Esta creadora de contenido llegó pisando fuerte lanzando una advertencia a TheGrefg, con el que mantuvo una relación de pareja hasta este verano. "La intención es ganar y hay demostrar que TheGrefg no siempre gana", aseguró la valenciana.

Y momentos después dejó otro recado. Esta vez al Kun Agüero por dirigirse a ella como la ex de TheGrefg. "Querido amigo de Messi nos vemos en la primera jornada, haré que recuerdes mi nombre @aguerosergiokun", le dijo.

Y el Kun no esquivó el recado y horas después comentó lo que sucedió y dio su opinión sobre aquel mensaje. “Me parece que jugamos el primer partido de la Queens League ante Gemita… Me llegó que puso un tuit. La conozco, pero no sé por qué se calentó. Estaba chateando y puse que era la ex de TheGrefg y él se sentía raro, pero todo era en broma”, dijo el Kun.

Pero acto seguido se puso más serio y mandó un contundente mensaje a la presidenta de Porcinas. “El problema lo tiene ella. Está enfadada y se tiene que desenfadar. Tiene doble trabajo, yo no tengo ningún problema porque puedo dormir bien. Así que el problema lo tendrá ahora ella para sacarse eso de la cabeza”, sentenció el exjugador argentino.