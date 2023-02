Ibai sale en defensa de un jugador de la Kings League: “Se siente perseguido”

Ibai Llanos, streamer y dueño del equipo Porcinos, de la Kings League de Gerard Piqué, ha vivido momentos incómodos en los últimos días. Según un vídeo compartido por la cuenta de TikTok Tusclipsvirales, se puede ver a un Ibai dolido por unas palabras de su jugador Gabriel Cichero durante el partido de la jornada 6 entre Porcinos y xBuyer Team.

El contrastado futbolista venezolano y una de las estrellas de la competición, tuvo un encontronazo el pasado domingo con un rival al que le dijo "Maricón". Este hecho tuvo un fuerte impacto durante la retransmisión y tras la jornada, ya que estas palabras no pasaron inadvertidas ni para los espectadores y tampoco para los presidentes y jugadores.

Por este motivo, Ibai Llano ha tenido que salir en defensa de su jugador, eso sí, sin justificar su insulto aunque sí contextualizándolo, asumiendo el error y las consecuencias que puedan tener lugar tras el comentario "desafortunado" de Cichero.

"Ya he hablado con él. Según me han comentado, en Venezuela y Colombia es una palabra que se dice mucho más que en España. Con esto no trato de justificarlo, de hecho ya he hablado con él y asumiremos la sanción que nos interponga la liga. En esto no hay debate, está mal", afirmó Ibai.

Junto a estas declaraciones, el presidente de Porcinos también ha confesado que Cichero "se siente un poco perseguido" a consecuencia, entre otras cosas, de "la intensidad de la gente".

Además, recordó que el propio Cichero se disculpó por sus palabras y se siente arrepentido. "Él se ha disculpado y me dijo que no tenía que haberlo dicho y que pedía perdón", zanjó Ibai.

Finalmente, quiso destacar que esto es fútbol y que se producen muchos comentarios al límite. "A mí me el portero y los rivales me dijeron que iba a fallar mi penalti contra Jijantes. ¿Está mal? Pues no sé...", sentenció un Ibai que se mostró dolido por todo lo que ha estado rodeando a la polémica.