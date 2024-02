Una ambición desmedida: el mundo se rinde ante España tras ganar la Nations League

Seis meses después de proclamarse campeonas del mundo en Sidney, la capitana de la selección española de fútbol, Irene Paredes, levantó al cielo de Sevilla el trofeo que las acredita como las primeras campeonas de la Liga de Naciones femenina. Todo, después de tumbar a Francia en un estadio de La Cartuja vestido de fiesta y entregado a un equipo de estrellas que parece no tener techo.

La Roja nunca había ganado a la selección francesa, pero demostró su poderío y rompió el 'maleficio' en el momento más decisivo, en una nueva final en la que fue muy superior a su rival y que, tras adelantarse con un gol de la barcelonista Aitana Bonmatí -mejor jugadora de la final- y ampliar su renta en la segunda parte con otro tanto de la también blaugrana Mariona Caldentey, España supo controlar el partido en todo momento.

Las internacionales españolas compartieron abrazos y saltos sobre el terreno de juego de un estadio en el que unos días antes superaron las semifinales de la Nations League venciendo a Países Bajos, cuarta después de perder ante la selección de Alemania que, por otro lado, ha sacado su billete para los Juegos Olímpicos de París 2024. Precisamente, el próximo objetivo que se han marcado las internacionales españolas y la seleccionadora Montse Tomé, quien no ha aclarado cuál será su futuro en 'La Roja'.

"Es un poco increíble lo que hemos conseguido. Parece fácil, parece casi obligado que tenemos que ganar cada partido, cada torneo. No tengo palabras. Este equipo sigue con una ambición tremenda y pese a todos los baches que hemos tenido aquí estamos, levantando otra copa", aseguraba Aitana Bonmatí después de levantar el trofeo de la Nations League y marcar el nuevo horizonte de la Selección Española: "Este equipo no tiene techo, ya lo venía demostrando, ahora vamos a por los Juegos", terminó.

Análisis y objetivo que comparte con la autora del segundo gol de España en la final de la Nations League, Mariona Caldentey, decisiva como en las semifinales ante Países Bajos: "Creo que ganamos el Mundial hace unos meses, hoy ganamos la Liga de Naciones, creo que lo que se demuestra es que hemos venido aquí para quedarnos y hacer las cosas bien para intentar ganar más títulos", señaló la internacional española antes de agradecer al público de La Cartuja el récord de espectadores: "Marca la diferencia poder jugar partidos así en casa, ojalá se lo hayan pasado bien y quieran repetir. Ha sido espectacular".

Jenni Hermoso, por su parte, no quiso hablar de la Liga de Naciones como "un premio" sino como el resultado de "mucho trabajo", con la satisfacción de disfrutar de nuevo "del fútbol" y "volver a ser campeona". La madrileña destaca el legado que está dejando esta selección: "Eso es lo más bonito. Es un juego, intentamos hacer disfrutar pero también sabemos que hay gente que va a seguir nuestros pasos y es un orgullo que haya muchas niñas que en el futuro quieran ser campeonas. El futuro va a ser mejor gracias a las generaciones de antes y a la que estamos ahora aquí", dijo.

Hermoso, protagonista desagradable del pasado Mundial por el beso de Luis Rubiales, confesó que "últimamente" piensa mucho en ella misma. "Mi familia, pero pienso mucho en mí. Llevo pensando mucho en mí últimamente, eso hace recordarme que cada uno tiene que ser valiente y consecuente con lo que piensa", comentó.

Montse Tomé: "Septiembre queda muy lejos"

La seleccionadora Montse Tomé, exultante tras la victoria de la selección española, confesó en la rueda de prensa posterior al partido qué le diría a las niñas que quieran ser futbolistas: "Que disfruten de lo que les gusta, del deporte, del fútbol. Es un magnífico elemento socializador y que disfruten. Aquí tenemos 25 ejemplos con grandes valores que transmiten a toda la sociedad; que juegan muy bien al fútbol, pero muchas estudian carreras y en eso también se tienen que fijar", señaló la entrenadora.

"Tenemos un presente y un futuro muy bueno. Estas jugadoras vienen de conseguir un Mundial y Francia era un rival al que nunca habíamos conseguido ganarle. Sabíamos lo que Francia nos podía hacer en cuanto a transiciones, tiene jugadoras con mucha velocidad y mucho potencial", añadió Tomé antes de señalar el buen ambiente del vestuario ahora que la crisis postmundial forma parte del pasado: "Hay una mezcla muy positiva en el equipo, una mezcla con una energía muy buena de ambición, ellas tienen una mentalidad muy ganadora y vemos que podemos sacarles el máximo potencial".

Por otra parte, Tomé quiso evitar polémicas. "La opinión pública no es algo que yo pueda controlar nunca me he centrado en lo que se pudiera decir. Siempre estuve tranquila, es obvio que al principio en septiembre las cosas estaban raras y lo afrontamos, tratamos de resolverlo y de conseguir pensar en fútbol lo antes posible", recordó su llegada al cargo.

"Septiembre queda muy lejos y ahora estamos en otro momento. Es verdad que soy una persona positiva, me gusta centrarme en lo bueno y siento que esta selección y este cuerpo técnico a mí me han aportado mucho en este tiempo. Lo de septiembre nadie lo quiso, fue creo un aprendizaje y que nos hizo ser el equipo fuerte que somos ahora", apuntó. "Es pasado, como digo, y me centro en lo positivo, en lo bueno y tenemos que disfrutar toda España del magnífico juego que hace este equipo y seguir consiguiendo que cada día más espectadores vengan detrás de nosotras", concluyó la seleccionadora.

El mundo se rinde a la Selección

Tras la victoria en la final de la Liga de Naciones, las felicitaciones y el reconocimiento a la gesta de la selección española no han dejado de publicarse, especialmente, en las redes sociales. El rey Felipe VI ha sido uno de los primeros en publicar un mensaje de felicitación. Lo ha hecho en la cuenta de Casa Real en la red social 'X': "Flamantes campeonas del mundo y ahora también de la 1ª edición de la Nations League. Enhorabuena @SEFutbolFem. Vuestro esfuerzo y talento no conocen límites. Sois un ejemplo para miles de niñas que sueñan con seguir vuestros pasos. Confiamos ya en vuestro éxito en #París2024", ha escrito el monarca.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha felicitado a la selección a través de X, donde ha publicado: "¡C A M P E O N A S! Felicidades a la @SEFutbolFem por ganar la primera Nations League para el fútbol femenino español. Vuestro talento no tiene techo. Seguís haciendo historia. Sois un orgullo para toda España. ¡Enhorabuena!".

Mientras tanto, la prensa internacional se rendía a la selección de Montse Tomé después de borrar a Francia en la final de la Liga de Naciones con crónicas como las publicadas en L'Equipe: “El ritmo era demasiado alto para las francesas, que fueron dominadas con fuerza en España. En la primera final de su historia, Francia no existía, asfixiada por las vigentes campeonas del mundo. Un balón acaparado por España y las francesas corriendo detrás. Se perdió el partido más importante de la historia de Les Bleues. Sevilla, ciudad maldita”, escribe el diario francés.

El diario alemán Bild lo solucionaba todo con un "Olé!" o el británico The Guardian que resumía el partido de esta forma: “España continúa su dominio del fútbol mundial. Aitana y Mariona aseguraron una victoria por 2-0 ante 32.000 espectadores en Sevilla. Había una sensación de que la victoria de España era inevitable. De adelante hacia atrás, es una selección repleta de estrellas”.

Al otro lado del Atlántico, medios tan prestigiosos como The Washington Post o The Athletic calificaban la victoria de España de "memorable", destacando especialmente el trabajo de Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey, además de señalar el récord de asistencia de público y que "España también ostenta el título masculino de la Liga de Naciones”.

Celebración de la Nations League en Madrid

La selección española femenina de fútbol celebrará el título con la afición en una fiesta con música en directo y animación que empezará a las 17:00 horas en el Palacio de Vistalegre de Madrid, que abrirá sus puertas de manera gratuita hasta completar aforo. Hasta que las campeonas de la Nations League hagan acto de presencia las campeonas y un título, que es un broche del billete a los Juegos Olímpicos de París 2024. El Palacio Vistalegre de Madrid abrirá sus puertas de manera gratuita hasta completar aforo.

Marlena, Michenlo, Delaporte y Elena Farga serán algunas de las actuaciones. Las campeonas tendrán ocasión de disfrutar también de ellas y de compartir un momento muy especial: la interpretación del Esta X venir de Elena Farga, convertida ya en un himno oficioso del equipo. La RFEF la retransmitirá en directo a través de sus canales oficiales.