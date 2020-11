Alaska sorprende con su opinión sobre Miguel Bosé: no es nada habitual

Sorprendido por estas palabras, Broncano le preguntaba si había visto que lo había dicho el cantante. Alaska, que ha afirmado con rotundidad que sí, ha defendido a su compañero de profesión: “Que diga lo que quiera. No soy nadie, ni tú ni nadie para dar un toque a nadie. Que no, que no ¡Cuidado!”.

La artista ha sorprendido al presentador reconociéndole que ella es “muy de la teoría de la conspiración”. “Así que no me tires del hilito que me sacas”, le ha dicho.

El cómico ha insistido: ”¿Tienes su móvil? Es que yo creo que nadie le está diciendo nada, porque como le respetan mucho porque ha sido un gran artista nadie le dice ‘Miguel, conoce’”.

Alaska ha vuelto a defender a Bosé: “Yo espero que cuando me vuelva loca, según vuestro criterio, no me lo digáis. Yo no os he pedido opinión como para que vengáis a decirme que me he vuelto loca, que no haga esto o no haga lo otro. ¿Que no hemos entendido todavía en el siglo XXI que cada uno puede hacer y decir lo que quiera?”.

Broncano le ha contestado que lo que está diciendo “es que se cargue a la gente”. “Tú tienes criterio para saber lo que tienes que hacer independientemente de lo que diga Bosé o el contrario”, ha sentenciado Alaska.

“Al resto de gente a la que he preguntado, todos me decían que no iban a hablar de Miguel, pero en los ojos les veía que decían ‘está loco’. Pero veo que tú eres la primera que veo que te estás alineando con Miguel, te has desinstalado el Windows del portátil que por ahí te mete el virus Bill Gates”, ha asegurado el cómico.

Alaska ha finalizando añadiendo que ella comparte muchas de las teorías de la conspiración. “Esto no quiere decir que todas. Me interesan mucho los puntos de vista disidentes”, ha concluido la invitada.