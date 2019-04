Ana Milán logra su tuit más exitoso con esta contundente crítica al Papa tras sus palabras en 'Salvados'

La entrevista de Jordi Évole al Papa Francisco se ha convertido en uno de los acontecimientos televisivos del año.

El periodista logró tener en Salvados al Pontífice, que se llevó tantas críticas como aplausos por sus palabras.

Los aplausos le llegaron por su compromiso contra la pobreza, sus palabras en apoyo a los refugiados y su gran frase sobre las concertinas en la valla de Melilla: “El mundo se olvidó de llorar”.

Pero no todo lo que dijo el Papa fue aplaudido por los espectadores. Francisco aseguró que “en teoría” no es una “rareza” tener un hijo homosexual pero si los padres ven “cosas raras” que “consulten a un profesional” porque “ahí se verá a qué se debe, y puede ser que no sea homosexual”.

La actriz Ana Milán se hizo eco de las palabras del Papa y lanzó un contundente mensaje: “Si eres padre o madre de un niño o niña homosexual y esto te resulta un problema la psiquiatría puede ayudarte. A ti. No a tu hijo. Pero sí a ti”.

Con este mensaje, Milán ha logrado uno de sus mensajes más compartidos en Twitter, con más de 4.400 retuits y casi 13.000 ‘me gusta’.