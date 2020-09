Ana Rosa Quintana para su programa y pide disculpas: "Es justo decirlo"

Ana Rosa Quintana ha terminado la semana con un gesto que no es muy común en la sociedad actual. Casi al final de El programa de AR, el matinal que presenta en Telecinco, la periodista ha interrumpido el normal discurrir del espacio televisivo para disculparse.

“Voy a comentar una cosa, si no te importa, director”, ha empezado diciendo Quintana.

“Hoy me he enterado, porque me lo han dicho, pero no nos habíamos fijado nadie y creo que es justo decirlo. Estábamos poniendo ayer unas imágenes de la alarmante situación de los hospitales madrileños, que era el rótulo, y las imágenes eran en China, no de los hospitales de Madrid. Para que quede bien claro, que ha sido un pequeño error”, ha añadido la conductora de Telecinco.

Quintana ha asegurado que, en ocasiones, este tipo de imágenes se usan para ilustrar noticias y que, en este caso, han usado totales de China para comentar el estado de la sanidad madrileña.

En las imágenes se puede ver a varias personas ataviadas con un traje especial en lo que parece el patio de un centro escolar o de un gimnasio. En los uniformes sí es verdad que se puede ver que hay escrito algo en chino.

“Se nos ha colado y hay que decirlo y reconocerlo”, ha sentenciado.