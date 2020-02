Anabel Alonso destroza a Bertrand Ndongo (Vox) por decir que las mujeres de izquierdas necesitan "machos empotradores"

La actriz y cómica Anabel Alonso ha reaccionado con éxito al tuit de Bertrand Ndongo, conocido simpatizante de Vox, en el que señalaba que las “mujeres de izquierdas” estaban “más insatisfechas sexualmente” porque no tienen “machos empotradores”.

En su mensaje de vídeo de dudoso gusto, el seguidor de la formación ultraderechista se despacha a gusto: “Cómo no van a tener más apetito que las de derechas. Pues claro, siempre son unas amargadas, un poco feas, sin machos empotradores. Decidme, qué le va a hacer a una tía un Pablo Iglesias, un Errejón, un Monedero, un Echenique... cómo no van a ir con apetito. Se tienen que comprar los ‘satisfyers’ que decís; si es que no llegan los tíos”.

Su comentario se hizo viral al momento... Una invitación para que Anabel Alonso entrase a responderle. La actriz, muy activa en redes sociales, suele interactuar con los líderes de Vox y esta vez no ha sido menos con Bertrand, al que ha destrozado con un tuit muy irónico: “Así que esa carita de felicidad es de que te han “empotrao” pero bien”.