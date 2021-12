Andrea Ropero denuncia lo que le ha ocurrido al llegar a una farmacia de Madrid

La cola que ha tenido que vivir Ropero se ha repetido en todas las farmacias de Madrid. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) ha denunciado este miércoles que en algunas farmacias de la región se han producido “situaciones de tensión” por el reparto de test de antígenos gratuitos a los madrileños y ha subrayado que el Gobierno regional debería haber garantizado el suministro de estas pruebas autodiagnósticas.

“Los farmacéuticos nos hemos ofrecido a colaborar en la campaña de la Comunidad de Madrid de una forma altruista, pero antes nos tendrían que haber garantizado el suministro de estos productos” ha afirmado el presidente del COFM, Luis González Díez.

Asimismo, ha señalado que ellos no tienen la culpa del actual desabastecimiento y que los ciudadanos no pueden echarles en cara que no dispongamos de los test de la Comunidad, que están perfectamente identificados con su número de lote y de serie.

“Corresponde al Gobierno regional aclarar cuándo podrá suministrar test suficientes para atender a una demanda de 6,8 millones de habitantes”, ha declarado Gonazález.