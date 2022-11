Así es Jordan Bardella, el sucesor de Le Pen al frente de la ultraderecha de Francia

Insiste Bardella en que su nombramiento no es una cuestión de personalismos, sino un gesto “de apertura y confianza de Le Pen ante la nueva generación de franceses” que esperan “respuestas”, según dijo el día de su nombramiento. El “increíble legado” que dejan los Le Pen tras casi 50 años al mando necesita no verse eclipsado, precisa, sino potenciado en un “tiempo nuevo”. Él estará en lo ideológico, en lo programático, en la gestión, pero por ahora no en los carteles pegados por las calles. La intención de la Agrupación es que Le Pen pelee por El Elíseo en 2027, cuando Macron ya no podrá por limitación de mandatos; aún no tiene ni sucesor . Ella misma dice que no se va de vacaciones, sino que sigue “movilizada”. Le Pen es hoy líder de la oposición, encabezando el mayor grupo contestatario en la Asamblea Nacional.