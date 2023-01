Bendodo (PP) acusa al Gobierno de "maquillar" los datos de paro basándose en una premisa falsa

“El Gobierno sí es cierto que está maquillando las cifras y me explico. Mire, antes los fijos-discontinuos, que son los trabajadores que trabajaban unos meses sí y unos meses no, para que nos entiendan todos. Antes, los meses que no trabajabas, contabas en las listas del paro. ¿Qué pasa? Que ahora el Gobierno ha dicho que los fijos-discontinuos, los meses que no trabajan no cuentan en las listas del paro. Claro, tontos no somos. Y así consigue bajar la cifra de parados”.