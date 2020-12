Berlín también ha construido un hospital de pandemias: diferencias y parecidos con el de Madrid

Este almeriense de 32 años recibió un correo de las instituciones el pasado mes de mayo en el que se decía que buscaban trabajadores voluntarios (igual que en Madrid). Lo aceptó: “Una pandemia espero que solo se viva una vez en la vida, estoy sano, me siento muy bien y me encanta lo que hago y ayudar a las personas. Si puedo ayudar a Berlín de esta forma, estoy dispuesto a hacerlo porque me ha dado mucho en estos ocho años que llevo en Alemania”.

En Berlín, en medio de una primera ola que no golpeó con mucha dureza a la capital alemana, decidieron convertir en un hospital dos pabellones de un recinto ferial donde se hacían eventos de comercio, agricultura, ganadería, etc. En seis semanas lo tuvieron listo y el Centro de Tratamiento de Coronavirus Jafféstrasse (CBZJ) se inauguró el pasado 11 de mayo con un gasto de unos 31 millones de euros, según el medio local RBB .

“Están inaugurando un edificio con fines sanitarios, pero no un hospital, ya que no tiene plantilla propia y carece de lo principal: profesionales de enfermería”, denunciaron desde el sindicato de enfermería SATSE Madrid.

“La primera vez que entré y lo vi me extrañé y me quedé sorprendido. Nunca había visto un pabellón tan bien preparado para esto, con tantas camas, bombas en el techo para la ventilación. Era raro. Todo el mundo junto, sin intimidad”, recuerda García.

Tras salir de su asombro al ver este poco habitual reparto habitacional, García sí que sacó una ventaja a este particular modelo: “El enfermero ve desde el pasillo 20 camas a su izquierda y 20 a su derecha. Si pasa alguna urgencia puede verlo rápidamente. Además, también es fácil pedir ayuda porque tienes a un golpe de vista a otros enfermeros, auxiliares, médicos...”.

La gran altura del techo fue otro de los elementos que más le sorprendieron cuando entró por primera vez. Indica que cuenta con uno de los sistemas de ventilación más novedosos de Europa con el que poder renovar el aire y un cableado de oxigeno de primer nivel para atender cualquier necesidad. “Han hecho un proyecto para climatizarla”, añade.

También construyeron más baños en los laterales para facilitar el acceso. Antes de la obra solo había dos en las entradas del recinto, lo que hacía inviable que enfermos, algunos con poca movilidad, tuvieran que recorrer todo el pabellón para ir al servicio.

El Centro de Tratamiento de Coronavirus Jafféstrasse no cuenta con quirófanos ni salas de procedimiento, como las denominó Alejo Miranda de Larra, director General de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid durante la inauguración del hospital Isabel Zendal.

“No hay quirófanos, por el simple hecho de que si hay que hacer alguna operación se mandan a un hospital normal. Tampoco se pusieron laboratorios, ya que las ambulancias recogerán las pruebas y se lo llevarán a los más cercanos o liberados. Lo que sí que hay es una sala de rayos y dos habitaciones a la entrada en las que se hacen cribajes para ver si los pacientes van a planta o a la UCI”, señala García.

El sistema de salud alemán sí que decidió acondicionar distintas salas para facilitar la vida a los sanitarios. Pusieron túneles para desinfectarse, salones para descansar, cafetería con comida gratuita, duchas, etc. “Me parece una idea bastante buena, que nos faciliten y nos den comodidades”, describe.

“Tirar el dinero sin contar con una estrategia es un desastre”

García lo que no comprende es que en Madrid se haya decidido apostar por hacer un hospital desde cero y no haber reformado IFEMA: “Aquí cuando no haya coronavirus lo más seguro es que se desmonten y se vuelvan a hacer ferias. Madrid ha hecho una copia de Berlín en el sentido del techo alto, espacios amplios, personal voluntario, etc, pero con la diferencia de que la infraestructura se va a quedar para siempre. Cuántos aeropuertos vacíos hay sin usar hay en España”.

El enfermero destaca los gastos de mantenimiento que tiene para mantener las instalaciones nuevas. “Igual tras la pandemia no es necesaria. Habría sido mejor renovar las que ya hay y no derrochar 100 millones. Aquí se ha gastado el dinero en camas, respiradores o máquinas que se destinarán a los hospitales. Se ha formado a los trabajadores”, resume García, que señala que el sistema de ventilación y el cableado sí que se quedará para un futuro por si fuera necesario.

“Lo de Madrid, para mí, en parte es tirar dinero porque si la siguiente pandemia mundial es en muchos años se habrá anticuado”, finaliza.