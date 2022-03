Borrell: una zona de exclusión aérea abocaría "a una tercera guerra mundial"

FREDERICK FLORIN via AFP via Getty Images

“Cuando alguien pide una zona de exclusión aérea eso implica tener la capacidad y voluntad de derribar los aviones rusos que la violen; sería extender el conflicto a una tercera guerra mundial y es evidente que no queremos hacerlo”, ha señalado el político catalán.

“Los rusos están teniendo más bajas de las que pensaban”

El jefe de la diplomacia europea ha asegurado que no tiene confirmación de que el Kremlin vaya a reclutar 16.000 soldados sirios para luchar en Ucrania, pero “todo indica que (los rusos) están teniendo más bajas de las que pensaban, que han perdido mucho material, que su aviación no está resultando efectiva y que no tiene el control del espacio aéreo”.