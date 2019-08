Calvo, sobre el Open Arms: "¿Qué más puede hacer España?"

“Algeciras es el puerto que dispone de más medios”, ha dicho la vicepresidenta en funciones, justificando el ofrecimiento de un dique que está excesivamente lejos, a juicio de la ONG. La socialista entiende que los migrantes, si ya saben que van a un puerto seguro, van a estar “tranquilos”, pero en Open Arms insisten en que la situación a bordo es muy delicada como para afrontar tantos kilómetros de travesía.

Carmen Calvo ha defendido que al Open Arms “se le está ofreciendo todo tipo de salidas al barco”. Y se pregunta: ”¿Qué más puede hacer España?”. A su entender, si el barco se ha decidido por ir a Italia, poco hay que hacer. “No podemos llevar nuestros puertos a Italia”, ironiza.

Sobre la petición del fundador de la ONG Proactiva Open Arms de reunirse con el presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta ha explicado que ha sido el ministro de Fomento el que se ha reunido con Òscar Camps.

“Lo que no se puede hacer en el Mediterráneo es que no tengamos una política común de rescate y no seremos nosotros nosotros los que cejemos en el empeño”, ha insistido Calvo que ha cargado contra la Unión Europea. “El Open Arms puedo haber entrado perfectamente en Malta. No quiso el Open Arms”, ha dicho Calvo que no ha respondido a la pregunta directa de si el gobierno Malta autorizó el desembarco. “Malta siempre dijo que no se quedaría con los migrantes, había un reparto”, ha asegurado.

“Queremos que estas vidas no corran más peligro, pero qué hacemos?, admite.

¿Pudo ir a Malta?

Calvo ha dicho en su entrevista que la nave pudo haber entrado en Malta para que los migrantes desembarcaran cuando se había llegado a un reparto entre los diferentes países de la Unión Europea, pero que el barco no quiso y que se dirigió entonces a Italia.

Se le ha preguntado si “Malta aceptaba la llegada del Open Arms”. “Esa solución estaba ahí y estuvimos trabajando todo el tiempo porque el gobierno de Malta dijo que no se quedaba con los inmigrantes, que habría reparto”, ha respondido.

Lo que ocurrió, según Calvo, es que el Open Arms -aunque “pudo”- no quiso entrar en Malta y decidió ir a Italia tras el auto judicial que le autorizaba entrar sus aguas “pero no aclaraba si podía desembarcar, que es a lo que se ha acogido Salvini”. Calvo ha revelado que, en los últimos días, el Gobierno en funciones ha estado hablando con Malta y con Italia.

Desde la ONG han explicado que la versión de Calvo es incompleta. Malta, sostiene, sólo se ofreció a rescatar a los 39 últimos migrantes y refugiados que habían sido salvados del mar el pasado 10 de agosto. Ya entonces, en caliente, La Valetta se ofreció a desembarcar sólo a ese grupo, porque esas personas fueron recuperadas “en un área de responsabilidad de Malta”, a diferencia del resto, los 121, que fueron rescatados en otra zona fuera de la responsabilidad del país. La ONG se negó entonces a entregar a unos pocos y no a todos los rescatados y lo mismo ocurrió cuando se conoció el reparto a seis naciones europeas.