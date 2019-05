Carlos Bardem ha sido entrevistado por Cristina Pardo en el programa Liarla Pardo de laSexta. A escasos días de una nueva cita electoral, la del próximo 26 de mayo, el actor y guionista ha alabado la política económica de Unidas Podemos.

“La única fuerza política que plantea cambios reales en el modelo económico es Unidas Podemos”, ha indicado. Además, preguntado por Venezuela, ha asegurado que “a los señores de la derecha, que parece que tan airadamente están preocupados por el país, realmente no les importa nada. Lo que quieren es utilizarla para instalar una especie de miedo afirmando que son chavistas”.

Por otro lado, Bardem ha comentado que la solución para mejorar la economía no es atarse el cinturón: “Si no hubiera habido esa corrupción, si existiera mayor justicia fiscal, España está a ocho puntos de la media de la Unión Europea y si los que más tienen pagaran los impuestos que les corresponde y no los evadieran, no habría que abrocharse nada”.