Carlota Corredera cuenta en 'Sálvame' su "terrorífica" experiencia con Miguel Bosé

Miguel Bosé se ha convertido en uno los hombres del momento. Y no por su música. El cantante ha dado que hablar en los últimos meses por sus vídeos, sus tuits conspiranoicos sobre el coronavirus y sus mensajes en Instagram hablando de “el bicho”.

Esto ha propiciado que otros profesionales de la comunicación se hayan lanzado a contar situaciones que han vivido con Bosé. Toñi Moreno contó hace unos días que el cantante la echó de una rueda de prensa y este lunes ha sido Carlota Corredera la que ha contado en Sálvame un episodio similar.

“No tengo muy claro si se puede separar a la persona del artista. Yo admiro como cantante a Miguel Bosé, me parece una máquina que lo ha demostrado. Pero en las distancias cortas, yo le he conocido y puedo decir que nadie me ha tratado nadie peor en mi vida”, ha señalado.

Corredera ha explicado que ella tenía 24 años y trabajaba en Diario 16. En esa época, Bosé trabajaba en Séptimo de Caballería, un programa de música de TVE, y su encuentro no pudo ser peor.

La presentadora ha desvelado que le sudaban manos y que puso “una cara de asco” cuando lo comprobó. Durante el encuentro, Bosé le respondió de malas maneras y le decía frases del estilo “hay que venir preparada a la entrevista” y “de dónde has sacado eso” y llegó a llamar “inepta” a la jefa de prensa de TVE.

“Me dio una entrevista terrorífica. Cualquier cosa que le preguntaba me lo tiraba y me trataba como la última mierda”, ha afirmado Corredera.