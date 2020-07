Escudero, sobre la 'cartilla Covid': "No se puede exigir haber pasado el Covid para realizar determinada actividad"

Si ya este miércoles Ayuso fue rectificada por su vicepresidente, Ignacio Aguado, quien aseguró que la cartilla Covid sería de uso únicamente sanitario, este jueves, en declaraciones al programa Al Rojo Vivo, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha corregido a la presidenta.

Preguntado por si servirá para que un cine o un gimnasio decida quién accede a ese servicio, el consejero ha contestado que “estamos hablando de una historia clínica” que “sólo se puede utilizar si voluntariamente quisiera utilizarlo la persona que quisiera acudir a un gimnasio, pero no pueden exigir esa condición de si uno ha pasado Covid o no para realizar determinada actividad”.

Ruiz Escudero ha asegurado que su consejería parte “de que todo el mundo tiene que protegerse”. “Con lo cual, este tipo de decisiones no puede ir condicionadas a ese pasaporte o esa cartilla”.

De hecho, el consejero ha dejado en el aire este proyecto asegurando que van a dedicar “todo el mes de agosto para estudiarlo bien” en “fase experimental” y que no tendrían problema en no ponerlo en marcha si no lo ven claro.