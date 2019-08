Chicote denuncia la grave situación actual de un protagonista de su programa

Entre los deportistas que se quejaron estaba Rubén Padilla, quien señaló que “la persona que gestiona la residencia es la que decide qué comen y a esa persona no le exigen que sea un cocinero especializado en realizar comida para deportistas”.

Entre ellos, el chef recogió las quejas del equipo español de remo, que denunciaba que el centro de alto rendimiento de Sevilla incumplía las normas lucrándose acogiendo a personas no deportistas y criticaban la pésima calidad de la comida.

“Es como si un seleccionador de fútbol convoca a un jugador para el Mundial y llega un directivo de la federación y lo veta”, explicó Padilla, quien añadió que llevaba “más de tres años” de trabajo con el visto bueno de técnicos y entrenadores para poder asistir al Mundial y optar a una plaza en los Juegos Olímpicos.

“La pasada semana nos comunicaron que Juanín Lasurtegui, responsable de alto rendimiento, no quería que fuéramos al Mundial porque, según él, no teníamos nivel. Es una decisión unilateral, sin el consenso con los técnicos”, indicó Padilla.

El remero, que logró la duodécima posición en el último Campeonato de Europa, afirmó que “no existen criterios” que justifiquen esta decisión.

“No es como otros deportes, en los que hay que obtener un resultado mínimo para ganarte una plaza. Aquí nadie sabe qué criterio hay que seguir porque la última palabra la tiene siempre la Federación”, explica.

Además, la directiva del Real Club de Regatas de Alicante, club al que pertenece Rubén Padilla, ha emitido una nota en la que transmite su “total disconformidad con la decisión tomada desde la Federación”.

Padilla, que denuncia que también al menos otros seis compañeros se han visto perjudicados por decisiones no sujetas a criterios deportivos, sospecha que detrás de su exclusión se esconde una “guerra personal”.

“Es verdad que no estamos al nivel de otros compañeros que luchan por las medallas, pero tenemos opciones de clasificarnos para los Juegos, a los que no solo tienen derecho a ir los que ganan. No nos dejan la posibilidad ni de poder intentarlo cuando llevan años invirtiendo en nosotros”, explicó.

El propio Alberto Chicote se ha hecho en Twitter eco de la situación. “Os acordáis de la SELECCION ESPAÑOLA DE REMO cuando me contaron sus quejas en ⁦¿Te lo vas a comer? Pues no os perdáis lo que les ha ocurrido.